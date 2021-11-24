Süt üreticilerinden fiyat tepkisi: Böyle giderse kasaba gidişler hızlanacak

Süt sektör temsilcileri, çiğ süt fiyatlarına enflasyonu artırır gerekçesiyle müdahale edildiğini belirterek, yem ve girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle fiyatların artırılması çağrısında bulundu. Açıklamada, “Çiğ süt fiyatlarını enflasyon gerekçesiyle frenlemek aslında dolaylı yoldan enflasyon ithal etmektir” denildi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği, süt üreticilerini temsil eden Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği, KÖY-KOOP Merkez Birliği ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği süt sektöründe “yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri” konusunda ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, çiğ süt fiyatının Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından belirlendiği ve Ulusal Süt Konseyi’ne (USK) açıklattırıldığını belirtilerek fiyatın frenlendiğini ifade edildi.

“BAŞARIYA ULAŞMAZ”

“Dünyada serbest piyasa ekonomisinden bahsedilen hiçbir ülkede böyle bir uygulamanın olduğu, olsa bile başarıya ulaştığı duyulmamıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Fiyata yapılan bu müdahale uzun vadede gerek üretici gerek tüketicinin hayrına olacak bir uygulama değildir” denildi.

Sektör temsilcileri açıklamasında, “Çiğ süt fiyatlarını enflasyon gerekçesiyle frenlemek aslında dolaylı yoldan enflasyon ithal etmektir” ifadelerine yer verdi.

Uzun süre çiğ süt fiyatlarını sabitlemenin, Ulusal Süt Konseyi’nin hesapladığı maliyet kalemleriyle oynayarak maliyeti düşürmeye çalışmanın üreticiyi üretimden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramayacağının belirtildiği açıklamada “Bu şekilde davranarak, bugün bizim üreticilerimize verilmeyen o paraların çok daha fazlasını yarın ithalatla dış ülkelerin üreticilerine vermek zorunda kalırız” denildi.

FİYAT SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Dövize bağlı gelişen yem fiyat artışlarının durdurulamadığı belirtilerek, şu anki süt alım fiyatının süt üreticileri için sürdürülebilir olmadığı ifade edildi.

“Çiğ süt fiyatı 1,5 pariteye göre 4 lira 95 kuruş olmalıdır” diyen sektör temsilcileri ayrıca, “Ulusal Süt Konseyi'nin 3 lira 20 kuruşluk fiyatına göre 100 litre için ele geçen brüt fiyat 25,60 Euro'dur. 3 lira 2 kuruş net fiyata göre ele geçen fiyat ise 24,16 Euro'dur” ifadelerini kullandı.

KASABA GİDİŞ HIZLANACAK

2008’de sektörün kriz yaşadığı hatırlatılarak bu fiyatların kasaba gidişi hızlandıracağı belirtildi:

Açıklamada şöyle denildi:

“Milyarlarca dolar harcanarak oluşturulan damızlıkların kasaba, üretimi artırmak için verilen milyarlarca liralık desteklerin boşa gitmemesi, 2008 yılında yaşanan krizin tekrar yaşanmaması için üreticilerimizin sesine kulak verilmelidir. Eğer fiyatlar önümüzdeki dönem için hak ettiği oranda revize edilmeden bu şekilde uygulanmaya devam edecek olursa ne yazık ki hayvanların kasaba gidişi hızlanacak, bunu et krizi takip edecektir.

Dünyanın süt sektörü gelişmiş hiçbir ülkesinde, süt üreticileri piyasanın acımasız çarklarına mahkûm edilmemiştir. Bu ülkelerde devlet her zaman üretici lehine pozitif bir ayrımcılık yapmaktadır. Çünkü bilinmektedir ki, ‘süt üreticisi demek yerinde istihdam' demektir, ‘süt üreticisi demek milyonlarca aile' demektir, ‘süt üreticisi demek şehirlere göçün önlenmesi' demektir.”

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