Süt üreticisi çileden çıktı: Sevincimiz üç gün sürdü

Marketlerde bir litre sütün fiyatı 9 liraya dayanırken, üreticiden alınan bir litre süt 3 lira 20 kuruş idi. Zarar eden üreticinin çaresizlikten anaç hayvanlarını kesime göndermesinin ardından USK, çiftçiden alınan sütün fiyatını artırdı. Ancak bu kez de yeme ciddi zam geldi. "Yine başa döndük" diyen üretici bakanlıktan yardım bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Bir yıldır ürettiği sütü zararına satan süt üreticisi, Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) çiğ süt fiyatlarını artırmasının ardından bir nebze de olsa rahatlamıştı ancak yem fiyatlarına yapılan yeni zamlar bu sevince gölge düşürdü.

Tire Süt Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, “Çiğ Süt fiyatının 3.2 TL'den 4.7'ye çıkarılmasının açıklandığı günün ertesine yemlere fahiş zamlar gelmesi üreticiyi çileden çıkardı” denildi.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, “Üretici çaresizlikten ineklerini kesimi kesime göndermeye başlamıştı ki, bakanlığımızın açıkladığı fiyat ile bir nebze rahatlamıştık. Ancak daha ertesi sabahı uygulanan beklenmedik yem zammı ile şok olduk. Sevincimiz ve umudumuz 3 gün sürdü. Yine başa döndük” dedi.

YEME 2 AYDA YÜZDE 48 ZAM

Marketlerde bir litre sütün fiyatı 9 liraya dayanırken, üreticiden alınan bir litre süt 3 lira 20 kuruş idi.

Gıda Komitesi’nin toplanmasının ardından hafta başına USK tarafından yapılan açıklamada, 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatının yüzde 46.8 artırılarak 4 lira 70 kuruşa çıkarıldığı duyurulmuştu.

Ancak 8 Aralık’ta uygulanmaya başlayacak yeni referans fiyatlarına sıra gelmeden hayvancılıktaki önemli girdilerden yeme yeni bir zam geldi.

Üretim modelleriyle ülke geneline örnek gösterilen Tire Süt Kooperatifi’nin Başkanı Eskiyörük, “2 ekim 2021’den bugüne 2 aylık süreçte yeme ortalama yüzde 48 zam yapıldı” dedi.

Şimdi tekrar gelen zammın dövizdeki artışla alakası olmadığını ve hammadde stokçularının durumdan rant elde çabası olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MÜDAHALE ETMELİ’

Türkiye tarımının uçurumun eşiğine getirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Eskiyörük, seyirci kalındığı takdirde tarımda yaşanan sıkıntıların tüm sektörleri etkileyeceğine değinerek

şunları söyledi:

“Kısır döngü sürekli devam ediyor. Bu zamların tüketiciye yansıması da katlanarak büyüyor.

Baktığınızda son bir yılda üreticinin girdi maliyetlerinde ortalama yüzde 80 civarında artış oldu.

Ambalaj malzemelerinde ise yüzde 100'ün üzerinde artış oldu. Üretici zarar ediyor, tüketici de raftaki fiyatlarla evine yeterince süt ve süt ürünleri alamıyor.

Derhal önlem alınmazsa ülkemiz büyük bir kaosa sürüklenecek. Yangın daha da büyüyecek ve söndürmek imkansız hale gelecek. Çünkü tarımdaki kriz her sektörü vuracak ve Türk Tarımı yıkılırsa geleceğimiz bitecek. Biz üreticiler, bakanlığımızın gereken müdahaleyi yarın geç olmadan yapmasını bekliyoruz.”

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