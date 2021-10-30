Suudilerden Türkiye’nin ardından bir ülkeye daha ithalat yasağı

Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan Lübnan’a bir darbe de Suudilerden geldi. Suudi Arabistan, Lübnanlı bir bakanın aylar önce Yemen savaşına dair yaptığı eleştirel açıklamayı gerekçe göstererek bu ülkeden ithalatı yasakladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

1 Ekim 2020 tarihinden bu yana Türkiye'ye karşı fiili ithalat yasağı uygulayan Suudi Arabistan, Arap ülkesi Lübnan'a da ithalat yasağı kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da dün yer alan açıklamada, Suudi Arabistan’ın istişare için Lübnan’daki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari’yi Riyad’a çağırdığı, Lübnan’ın Riyad Büyükelçisi Fevzi Kabbara’nın da 48 saat içinde ülkesine dönmesi yönünde bilgilendirildiği kaydedilmişti.

Suudi Arabistan'ın Körfez'deki müttefikleri Bahreyn ve Kuveyt de Lübnan Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi. Birleşik Arap Emirlikleri de Beyrut’taki büyükelçisini istişare için ülkeye çağırdı.

LÜBNAN'IN İHRACATINDA DÖRDÜNCÜ SIRADAYDI

Uzun süredir ekonomik ve siyasi buhran yaşayan Lübnan'da durumun bu kararla birlikte daha da kötüye gitmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan nisan ayında Lübnan’dan meyve ve sebze ithalatını uyuşturucu kaçakçılığını gerekçe göstererek yasaklamıştı.

Suudi Arabistan 2019 yılında Lübnan'ın ihracatında 282 milyon dolarla ikinci sırada yer almıştı. 2020'de bu rakam 200 milyon dolara gerilemişti.

Suudi Arabistan'da çok sayıda Lübnanlı işçi çalışıyor ve bu işçilerin Lübnan'a gönderdiği dövizler de ülkenin önemli döviz kaynakları arasında yer alıyor.

LÜBNANLI BAKANIN ESKİ AÇIKLAMASI BAHANE OLDU

Suudilerin bu adımlarında, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'ni bakanlık görevini devralmasından önce ağustos ayında Katar televizyonu El Cezire'de katıldığı bir programda Yemen'deki savaş konusunda Suudi Arabistan yönetimini suçlayıcı ifadeler kullanması gerekçe oldu.

Kordahi “Husilerin silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine” ilişkin bir soruya “Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen’de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor” yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kordahi’nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, bir televizyon kanalında açıklama yaparak bakanın görüşlerinin kabinenin görüşünü yansıtmadığını belirtmişti.

HEDEF HİZBULLAH

İngiliz Financial Times gazetesi, Suudilerin Lübnan hamlesinin Hizbullah'ı hedef aldığına dikkat çekti.

Suudilerin açıklamasında, Hizbullah'ın Lübnan limanlarını kontrol ettiği ve bu limanlardan Suudi Arabistan'a uyuşturucu gönderildiği de öne sürüldü.

İran destekli Hizbullah, İsrail'e karşı silahlı direnişinin yanı sıra Suriye'de Şam yönetimine ve Yemen'de Husilere desteği nedeniyle Körfez ülkelerinin tepkisini çekiyor.

İlginizi Çekebilir Faiz artışı fırtınasına ABD beklenenden erken katılabilir

İlginizi Çekebilir Öğrenciye yurt, yaşlıya bakımevi yok!

İlginizi Çekebilir Katarlılara niyet AKP'li eski milletvekiline kısmet!