Tarım-ÜFE eylülde yıllık yüzde 23,35 arttı

Tarımsal üretim maliyetlerindeki artış eylülde zirveden geriledi. Ağustos ayında yıllık yüzde yüzde 24,69 ile son 26 ayın zirvesine ulaşan Tarım-ÜFE, eylülde yıllık yüzde 23,35 yükseldi. Eylülde aylık bazda tarlada maliyeti en çok artan ürün, yüzde 15,84 ile pamuk oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 Eylül’e ilişkin açıkladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), tarladaki üretim maliyetlerinin artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Buna göre, Tarım-ÜFE 2021 Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,71 yükseldi.

Eylülde aylık bazda tarlada maliyeti en çok artan ürün, yüzde 15,84 ile pamuk oldu. Bu ürünü yüzde 11 artan marul izledi. Üretim maliyeti en çok artan diğer ürünler yumurta, muz, patates ve buğday şeklinde sıralandı.

TÜİK’in 2021 Ağustos ayına ilişkin açıkladığı Tarım-ÜFE, aylık bazda yüzde 1.77, yıllık bazda ise yüzde 24.69 yükselmiş; böylece endeks, Haziran 2019’dan bu yana en yüksek seviyeyi görerek 26 ayın zirvesine çıkmıştı.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ KÜMES HAYVANCILIĞINDA

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,44, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,39 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,23 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,39, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,62 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,02 azalış gerçekleşti.

Yıllık artışın fazla olduğu diğer alt gruplar ise yüzde 44,02 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 35,51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın az olduğu alt gruplar ise yüzde 5,40 ile üzüm, yüzde 6,55 ile çeltik ve yüzde 11,94 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

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