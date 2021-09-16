“Tarımda seferberlik ilan edilmeli”

Pandeminin üretim ve tedarik zincirlerinde yarattığı bozulmayla dünyada gıda fiyatları son bir yılda yüzde 32.9 oranında artarak 70’li yıllardan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye’de de Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla gıda fiyatları yüzde 29 artarak, aile bütçesini giderek daha fazla zorlamaya başladı.

Nuray TARHAN

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CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, bu kış üretilecek kışlık sebze ve meyve fiyatlarının maliyetlerden dolayı daha da yükseleceğine dikkat çekerek tarımda üretim seferberliği ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Sarıbal, “Çiftçinin tarımsal girdi destekleri artırılmalı, hibe girdiler sağlanmalı ve çiftçinin kâr edeceği alım fiyat politikası belirlenmeli. Ayrıca çiftçinin ödemekte zorlandığı borçları faizsiz ertelenmeli. Şimdiden önlem alınmazsa ucuz gıdaya ulaşmak hayalden öteye geçmez” dedi.

60 YILIN REKORU

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, gıda son 60 yılın en pahalı dönemini yaşıyor. FAO'nun derlediği tahıl, yağlı tohum, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi ağustos ayında 127.4'e çıktı. Endeksteki yıllık artış ise yüzde 32.9 oldu.

HÜKÜMETLER ZORLANIYOR

Gıda harcamalarının hane halkı harcamasındaki payının yüksek olduğu bölgelerde özellikle et, süt, tahıl gibi temel besinler maddelerindeki fiyat artışlarının sosyal etkileri hükümetlerin yüzleşmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Bloomberg'de yayınlanan haberde, hükümetlerin gıda fiyatlarındaki artışın bedelini ağır ödeyeceği vurgulanarak, “Bu bir ikilem. Ya gıda fiyatlarındaki artışı önlemek için üreticiyi destekleyecekler ya da bedelini kendi koltuklarıyla ödeyecekler” ifadelerine yer verildi.

Yoksul ülkeleri daha çok vuruyor

Bloomberg'in analizine göre, hükümetler sosyal yardımları artırmaya çalışsa da pek çok ülkede yetersiz kalıyor. Gıda fiyatlarındaki artış en çok gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Azalan döviz rezervleri, bazı ülkelerin ithalat sorunları yaşamasına da sebep oluyor. Başta temel tüketim maddeleri olmak üzere gıdanın hane halkı harcamalarındaki payı büyüdükçe sorun daha da içinden çıkılmaz bir hale geliyor.