Tartışmalı finansal işlemler istifa getirdi: İki Fed yöneticisi görevi bıraktı

ABD Merkez Bankası'nın iki bölgesel başkanı, bazı tartışmalı hisse senedi işlemlerinin açığa çıkmasının ardından görevi bırakma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

ABD Merkez Bankası’nda (Fed) yetkililerin yatırımları ile ilgili tartışmalar sürerken iki üyeden görevi bırakma kararı geldi. Tartışmalı hisse senedi alım satımları ortaya çıkan Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan emekli olacağını, Boston Fed başkanı Eric Rosengren ise sağlık nedenleriyle erken istifa edeceğini duyurdu.

İki üyenin mali beyanlarında geçen yıl önemli hisse senedi alım satımları yaptıkları görülmüş bu da çeşitli etik tartışmalarına sebep olmuştu. Bazı uzmanlar Fed yetkililerinin elinde bulundurabileceği varlıklara ilişkin kuralların sıkılaştırılması gerektiğini savunuyor.

KAPLAN: KURALLARA UYDUM

8 Ekim’de görevi bırakacağını bildiren Kaplan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Görev sürem boyunca, tüm etik standartlara ve Fed politikalarına bağlı kaldım. Menkul kıymet yatırım faaliyetlerim ve açıklamalarım kurumun kuralları ve standartları içerisindeydi” dedi.

Rosengren ise olması gerekenden 9 ay daha önce emekli olacağını duyurdu. Konu ile ilgili sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.

NE OLDU?

Kaplan ve Rosengren’in geçtiğimiz haftalarda açıklanan 2020 mali durum bildirimlerinde Fed’in 2020’de satın aldığı bazı finansal varlıkları ellerinde tuttukları ortaya çıkmıştı. Bu işlemler ABD basınında yoğun eleştirilere konu oldu. Başkanların para politikasını yönetirken bankanın satın aldığı varlıkları elinde tutuyor olması etik tartışmalara sebep oldu.

Kaplan ve Rosengren, yaptıkları işlemlerin kurallara uygun olduğunu belirtse de ellerindeki hisse senetlerini satacaklarını ifade etmişti.

POWELL’DAN ETİK STANDARTLARI DÜZENLEME MESAJI

Tartışmalar sürerken Fed Başkanı Jerome Powell da ilgili alım satımların çıkar çatışması yaratabileceğini bu nedenle bu konuda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Powell konu ile ilgili, “Kurallarla ilgili değişiklik yapmamız gerekiyor. Bundan kimse memnun değil” dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan New York Fed Başkanı John Williams da düzenleme çalışmalarına destek verdi. Williams, “Halkın güvenini kazanmamız gerekiyor, kendimizi en yüksek etik standartlarda tutmamız gerekiyor” dedi.

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