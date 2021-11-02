Tasarruflar yastık altından çıkıyor

TÜRKİYE’de tasarruf aracı tercihlerine bakıldığında, yastık altı altın ve nakit son 5 senenin en düşük rakamı olan yüzde 16’ya inerken, sistem içi tasarruf araçları tercihi yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TÜRKİYE'de sistem içi altın yüzde 14'ten yüzde 16'ya, TL vadeli hesap yüzde 10'dan yüzde 13'e ve döviz vadeli hesap ise yüzde 6'dan yüzde 11'e yükseldi. Bireysel emeklilik fonları yüzde 19 ile üçüncü çeyrekte en çok sahip olunan tasarruf aracı olurken, 2021 yılı ikinci çeyreğinde yükselişe geçen kripto para birimlerini tercih edenlerin oranı ise 2 puanlık bir azalma ile yüzde 8'e geriledi.

YÜZDE 17.9 BİRİKTİRİYOR

ING Türkiye, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS işbirliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarında tasarruf ve harcama davranışları arasındaki ilişkiyi de incelendi. Tasarruf sahibi olan yaklaşık 5 kişiden 4'ü harcamalarından kısarak tasarruf ederken, en çok kısılan harcamalar giyim/ayakkabı, seyahat/tatil, elektronik eşya ve kozmetik oldu.

Çocuklular birikim yaparken zorlanıyor

TASARRUF sahibi olanlar arasında % 24 ile 18-24 yaş grubu birinci sırada yer alırken, 35-44 yaş grubu ise ikinci çeyreğe göre 7 puanlık bir düşüşle % 13 olarak gerçekleşti. Geçen çeyrekte çocuksuz ve çocuklu bireylerin tasarruf sahipliği oranları arasındaki fark azalırken, bu çeyrekte 12 puanlık bir fark oluştu. Çocuklu bireylerin tasarruf sahipliği oranı % 16'dan % 13'e gerilerken, çocuksuz bireylerde bu oran% 21'den % 25'e yükseldi.

İlginizi Çekebilir Yanlış politikalar kısır döngü yarattı

İlginizi Çekebilir Fakirin ekmeği makarnası tehlikede