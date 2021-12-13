Tatil planları komşulara kaydı

Salgın nedeni ile bitme noktasına gelen yurtdışı seyahatlerini şimdi de kurlar vurdu. Türkiye, Avrupalı turist için ucuz tatilin ana noktası olurken, Türk tatilcisi için Avrupa tatili hayal oldu.

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Pandemi nedeniyle büyük kayba uğrayan tatil ve iş seyahatleri tüm dünyada temkinli bir toparlanma seyrine girerken, Euro ve doların geldiği seviye ile yabancı turist için Türkiye tatil cenneti, yerli turiste Avrupa tatili hayal oldu. Tek gecelik Yunanistan ve Bulgaristan seyahatlerinin 79 Euro'dan (1.241TL) başladığı bu dönemde 3 günlük Viyana tatili ise 275 Euro'yu (4.320 TL) buluyor.

HARCAMALAR ERİYOR

Sınır kapılarının kontrollü olarak açılması ile birlikte seyahatler Türkiye'de de yeniden hareketlenirken, kişi başı harcamalarda ise erime gözleniyor. TÜİK verilerine göre 2021'in ilk çeyreğinde 840 dolar olan kişi başı harcama, ikinci çeyrekte 848 dolara çıkarken, 873 bin kişinin yurtdışına seyahat ettiği 3. çeyrekte ise kişi başı harcama 669 dolara düştü.

UZAKDOĞU HAYAL

Halen pandemi etkisi nedeniyle bazı sınır kapılarının kapalı olduğu bu dönemde ise daha çok Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Mısır gibi yakın coğrafyalar öne çıkarken, en uygun fiyatlı tek gecelik Bulgaristan ve Yunanistan turları 79 Euro'dan başlıyor. Bu dönemde tur paketleri ise Lviv, Dubai, Kiev, Selanik, Bansko gibi lokasyonlara kaymış durumda. Bir dönem revaçta olan 7 gece 9 günlük Vietnam Kamboçya turları ise 1.699 dolardan (23.786 TL) satılırken, 7 gecelik New York Miami Turları'nın bedeli 1.499 doları (20 bin 986 TL) buluyor.

Kur oynak, kâr marjları düşük

– Yurtdışı seyahatlerinin son 2-3 ayda hareketlendiğini ve henüz normalleşmeden uzak olsa da beklentilerinin üstüne çıktığını kaydeden Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Mısır gibi 10 yıldır satılmayan destinasyonların da talep görmeye başladığını aktardı. Kurların ise tatil tercihlerinde etkili olduğunu anlatan Onaran, “Kur çok etkiliyor. Oynaklık çok yüksek ve kâr marjlarımız da çok düşük olduğu için kur fiksleşmesi yapamıyoruz ama biz satışlarımızı TL ile yapıyoruz. Her kur artışında elimizden geldiğince fiyatlarımızı değiştirmemeye çalışıyoruz ama bir noktaya kadar. Kesinlikle şu an hangi destinasyonlar açıksa ve kendini turist nerede güvenli hissediyorsa oraya gidiyorlar. Kısa uçuş ve kısa destinasyonlar öne çıkıyor. Hâlâ uygun fiyatlı paketler çıkarabiliyoruz” bilgisini verdi.