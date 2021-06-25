TBB: 55,9 milyar liralık borç yapılandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği’nin bugün açıkladığı verilere göre, Ekim 2019-Mayıs 2021 dönemi içinde toplamda büyük ölçekli 202 firmanın 55,6 milyar TL’lik kredi borcu yeniden yapılandırıldı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin ‘Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Mayıs ayı raporu’na göre Ekim 2019- Mayıs 2021 dönemi içinde 202 firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) imzalandı.

EN BORÇLU SEKTÖR İMALAT SANAYİ

FYYS yapılan firmaların faaliyet yürüttüğü sektörlerin sayısında imalat sanayi başı çekerken inşaat, turizm ve taşımacılık en çok borç yapılandıran sektörler oldu.

Rapora göre FYYS yapılan firmaların 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılıkta, 5 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı alanında, 45 tanesi imalat sanayinde, 2 tanesi enerji alanında, 27 tanesi inşaatta, 23 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri sektöründe, 22 tanesi turizmde, 21 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşmede, 3 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri sektöründe, 4 tanesi eğitimde, 6 tanesi sağlık ve sosyal hizmetlerde, 1 tanesi diğer hizmetler sektöründe, 39 tanesi diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

EN ÇOK BORÇ İSTANBUL’DA

Söz konusu firmaların 74'i İstanbul'da, 3'ü Batı Marmara'da, 15'i Ege'de, 20'si Doğu Marmara'da, 35'i Batı Anadolu'da, 21'i Akdeniz, 11'i Orta Anadolu'da, 3'ü Batı Karadeniz, 2'si Doğu Karadeniz, 1'i Kuzeydoğu Anadolu, 17'si Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet yürüyor.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ UYGULAMADA 55 MİLYARLIK BORÇ

Ekim 2019-Mayıs 2021 dönemi içinde yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 55.630 milyon TL oldu.

749 milyon TL'si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 247 milyon TL'si madencilik ve taş ocakçılığı, 10.729 milyon TL'si imalat sanayi, 5.037 milyon TL'si enerji, 10.308 milyon TL'si inşaat, 2.084 milyon TL'si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 10.672 milyon TL'si turizm ve 2.635 milyon TL'si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 1.265 milyon TL'si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 387 milyon TL'si eğitim, 409 milyon TL'si sağlık ve sosyal hizmetler, 12 milyon TL'si diğer hizmetler, 11.098 milyon TL'si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 55.630 milyon TL olarak kaydedildi.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ UYGULAMADA 71 FİRMA BORÇ YAPILANDIRDI

Kasım 2019-Mayıs 2021 dönemi içinde, 71 adet firma FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına alınırken kapsama alınan firmalardan 28 firma ile FYYS imzalandı.

FYYS imzalanan sektörler şöyle:

1 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 6 tanesi imalat sanayi, 1 tanesi enerji, 5 tanesi inşaat, 8 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2 tanesi turizm, 1 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 4 tanesi diğer sektörler.

Söz konusu firmaların 11'i İstanbul'da, 2'si Ege'de, 5'i Doğu Marmara'da, 2'si Batı Anadolu'da, 1'i Akdeniz'de, 2'si Orta Anadolu Bölgesi'nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi'nde ve 1 tanesi Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet yürütüyor.

Bu dönemde yapılandırılan küçük ölçekli borçların toplamı 323 milyon TL oldu. Bu borçların, 15 milyon TL'sinin madencilik ve taş ocakçılığına, 49 milyon TL'sinin imalat sanayine, 20 milyon TL'sinin enerjiye, 41 milyon TL'sinin inşaata, 82 milyon TL'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünlerine, 51 milyon TL'sinin turizme, 9 milyon TL'sinin sağlık ve sosyal hizmetlere ve 56 milyon TL'sinin diğer sektörlere ait olduğu kaydedildi.

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