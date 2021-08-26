‘TCMB, kredibilitesi için SDR’yi kullanmamalı’

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) gelişmekte olan ülkelere dağıttığı 650 milyar dolarlık özel çekme hakkından (SDR) Türkiye’nin payına düşen 6.4 milyar dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki yerini aldı.

Nuray TARHAN

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Ekonomist Dr. Murat Kubilay, Türkiye'nin bu parayı TCMB hesabında tutmasının döviz rezervlerinin daha dolgun görünmesini sağlayacağını ve Berat Albayrak döneminde olduğu gibi örtülü rezerv satışının yapılmayacağı anlamına geleceğini söyledi. Kubilay, “Türkiye bu kaynağı kullanmak isteyebilir. Ancak şu esnada ekonomi yönetiminin bu kredibiliteye ihtiyacı büyük. Haliyle pasif şekilde tutulmasında ulusal anlamda büyük fayda var” dedi.

BAŞKA ÜLKELERE KULLANDIRILABİLİR

SDR'nin havadan yaratılan bir para olduğuna dikkat çeken Kubilay, “Kullanılmadığında bir getiri veya maliyet yaratmıyor. Ancak gelişmiş ülkeler bunu diğer ülkelere kullandırmak isterse faiz kazanacaklar, tabii diğer ülkeler de bu faizi ödeyecekler” diye konuştu.

Maliyeti sadece yüzde 0.05 faiz

Dolar, yen, Euro, yuan ve sterlin gibi para birimlerinden oluşan SDR'nin faiz oranının bu sepetin ağırlık ortalaması ile elde edildiğine dikkat çeken Kubilay, şunları söyledi:

“En büyük ağırlıklar dolar ve Euro'da; bu iki para birimindeki borçlanma faizleri neredeyse 0. Bu nedenle SDR maliyeti de yüzde 0.05 gibi çok düşük bir oranda. Ancak ilerleyen yıllarda küresel merkez bankalarının faiz artırım sürecine girmesiyle maliyet mutlaka artar. Yine de yüzde 3'ü gelecek 3 yılda görme olasılığı yok.”