TCMB: Reel sektörün güveni aylık yüzde 3,8 azaldı

Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 Ekim'e ilişkin açıkladığı reel sektör güven endeksi önceki aya göre 3,8 puan düşüşle 109,6'ya geriledi. Merkez'in bugün açıkladığı bir diğer veri olan imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) ise, ekimde aylık 0,1 puan azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 Ekim’e ilişkin reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranını açıkladı.

Ekimde reel sektör güven endeksi önceki aya göre 3,8 puan düşüşle 109,6 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2 puan azalarak 111,3 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) ise, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78 seviyesine geriledi.

ÜRETİM HACMİ, GENEL GİDİŞAT OLUMSUZ ETKİLEDİ

TCMB’nin değerlendirmelerine göre, reel kesim güven endeksini oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin, endeksi artış yönünde etkilediği görüldü.

Gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin ise endeksi azalış yönünde etkilediği ifade edildi.