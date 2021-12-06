TCMB: TL’deki gelişmelerle birlikte fiyat artışları genele yayılıyor

Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Raporda, "Türk lirasındaki gelişmelerle birlikte üretici fiyatlarında enerji ve ara malları başta olmak üzere genele yayılan artışlar görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Sozcu.com.tr

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TCMB, Kasım 2021 dönemine ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

TÜİK, geçtiğimiz hafta kasım ayı yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 21,31 olduğunu açıkladı.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

TCMB’nin bu verileri değerlendirdiği raporda, uluslararası enerji fiyatlarında bu dönemde bir miktar gevşeme görülürken Türk lirasındaki görünümle başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji fiyatlarının artış kaydettiği belirtildi.

Lokanta-otel grubu fiyatlarındaki hızlanmanın belirgin olduğu belirtilen raporda, “Taze meyve ve sebze dışı gıda enflasyonundaki seyir yemek hizmetleri enflasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir.” ifadelerine yer verildi.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Ayrıca gıda enflasyonuna ilişkin, “Küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki yükseliş eğilimi tahıllar öncülüğünde sürmüş, bu gelişmenin olumsuz yansımalarına karşın, taze meyve ve sebze enflasyonundaki görünüm ve baz etkisiyle gıda yıllık enflasyonu sınırlı bir oranda gerilemiştir” tespiti yapıldı.

EMTİA FİYATLARI VE TEDARİK ZİNCİRİ AKSAMALARI

Son olarak, “Bu dönemde emtia fiyatlarında süregelen olumsuz seyir, tedarik zincirlerinde artarak devam eden aksamalar ve Türk lirasındaki gelişmelerle birlikte üretici fiyatlarında enerji ve ara malları başta olmak üzere genele yayılan artışlar görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Rekor seviyede gerçekleşen üretici enflasyonu konusunda ise Merkez Bankası, “tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar sürmektedir” tespitinde bulundu.

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