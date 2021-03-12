Tekel bayilerden kısıtlama eylemi: Tekelime dokunma, tek-elimden tut

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP), kısıtlamaların kaldırılması, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve zincir marketlere tanınan ayrıcalıkların kaldırılması için, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda eylem yaptı.

Ellerinde, ‘Tekelime dokunma-Tek-elimden tut', ‘Dilenmektense direneceğiz', ‘Zincir marketler 18:00'da kapatılsın' yazılı pankartlar taşıyan tekel bayi esnafı, özellikle zincir marketlerin kendilerini bitirme noktasına getirdiğini ve kısıtlamalardan dolayı rekabet edemediklerini söyledi.

“İÇKİLİ SEKTÖRE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ”

Kendilerine yapılan 1000 liralık hibe, 750 TL kira yardımlarının yetersiz olduğunu belirten işçiler, basın açıklamasında, şunları söyledi:

* İçkili sektöre yönelik üvey evlat muamelesi ısrarla devam ediyor. İçkili restoran, bar, kafe işletmeleri kapılarına kilit vurmuş ve bunca zamandır işçileri ile birlikte hükümetten gelecek bir müjdeli habere muhtaçlar.

* Fabrikalar 3 vardiya çalışıyor ve hınca hınç yemekhanelerde işçiler yemek yerken pandemi yok, otobüsler HES kodu ile bile olsa hınca hınç dolu seferlerdeyken pandemi yok önlem alıp HES kodu ile müşteri ağırlayalım diyen işletmelere – hele sen orada dur- mantığı eşitsiz ilkesiz bir tutumdur.

“EVE EKMEK GÖTÜREMİYORUZ”

“Kulak verin işsiz kaldık eve ekmek götüremiyoruz” diyen işçiler, açıklamalarına şöyle devam etti:

* Tekel bayileri, emsal tüm alışveriş mekanları 21:00’de kapatılmasına rağmen 20:00’de kapatmak ve hafta sonu kapalı olmakla cezalandırılmış durumda! Evet ceza diyoruz adına bu çifte standardın. Çünkü ne örneği ne açıklaması var bu durumun. 20-30 metrekare yerler ve zaten 2 kişiden çok müşteri alamayacak kapasitede yerler buralar.

* Her türlü önlem almalarına rağmen, pandemi bahanesinin en sıkı baskı gören işletmeleri arasında. Sonuçta kapalı ambalajlı ürünler ve alkol satılıyor. Bulaş riskini,siyasi şovlarla yapılan, açılış törenlerinden çok mu riske ediyordu acaba? Buralar bizlerin ekmek tekneleri, geçim kaynağımız.

* Biz Avrupa gibi verin parayı evde oturalım diyemeyeceğimizin farkındayız. Gelin ortak bir akılla uygun bir şekilde ve önlemlerini alarak işletmelerimizi açmamıza,baskısız çalıştırmamıza izin verin diyoruz.