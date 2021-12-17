Tekstil esnafı isyan etti: 40 yıldır üretiyorduk, şimdi ithalatçı olduk

Kilis'te İYİ Parti lideri Akşener'e dert yanan tekstil esnafı, "40 yıldır üretiyorduk. Şimdi ithalatçı olduk" dedi. Ürününü gösteren esnaf, "Burada üretir, Japonya’ya ihracat yapardık. Bugün bunun hepsini ithal ediyoruz. İğne, diken, iplik, makine ithaldir. Doların ucunu bıraktık nasıl olacak peki? Bunu düşünen yok" diyerek sitem etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kilis'in Merkez ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

“BU İNAT DEVAM EDERSE ÇOK SIKINTI”

Bir tekstil mağazası esnafı Akşener'e,“İnsanlar bir şey üretemiyor, fiyat çıkartamıyor. Her şey dolarize olduğu için fiyatlarda oynaklık var. Şu yoldan dönerlerse biz her şeye rağmen bu pandemiden de çıkacağız ama bu inat devam ederse çok sıkıntı” diye dert yandı.

Esnaf, alım yaptığı yaklaşık 300 kişi çalıştıran bir yerli üretici firmanın ürününü örnek göstererek, “'Artık ben bir şey üretmeyeceğim' diyor. Ekvador'dan müşterisi var. Türk milleti yapıyor, üretiyor ama bir türlü ortam bulamıyor. Bu ürün Kore malıdır. 40 yıldır üretiyorduk. İplerimizi Japonya'dan, makinesini Japonya'da getiriyorduk. Burada üretir, Japonya'ya ihracat yapardık. Bugün bunun hepsini ithal ediyoruz. İğne, diken, iplik, makine ithaldir. Doların ucunu bıraktık nasıl olacak peki? Bunu düşünen yok” diye konuştu.

İşlerin düştüğünü belirten esnaf, “Pandemiden çıktık ama son 2 aydır düşmeye devam ediyor” dedi.

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