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Tekstilci de isyanda

Vatandaşlar ürün fiyatlarından şikayet ederken tekstil üreticisi de isyanda. Atölye sahipleri maliyet artışları ile zor duruma düştüklerini, pandemide bir destek de alamadıklarını söyledi.

Başak KAYA
Güncellenme: 07:13, 27/05/2021
HaberlerEkonomi
Tekstilci de isyanda

Vatandaş “Bir tişörte bu kadar para verilir mi?” diye sorarken üretici de isyanda… Denizli'de tekstil üreticileri “Haftalık zam yiyoruz. Son 2 ayda art arda ipliğe zam geldi. Siparişler iptal oldu. Kazakistan'a, Kırgızistan'a mal gönderiyorduk. Şimdi fiyat tutturamıyoruz. Geçen yıl bobinin tanesi 6 TL idi, 1 yılda 9 TL oldu. Elektriğe 200 TL öderken şu anda fatura 450 TL'den aşağı gelmiyor'' diye dert yandılar. CHP Genel Başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da “Vatandaş için artık simit peynir bile lüks oldu. Herkes sıkıntıda, devlet zengin, halk fakir” dedi.

“ZAMLARDAN BIKTIK”

Denizlili tekstil üreticileri, “Art arda gelen zamlardan bıktık, artık zam istemiyoruz” diyerek sıkıntılarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya anlattı.  Yurtdışına tekstil ürünleri gönderen atölye sahibi ve çalışanları esnafa verilen ekonomik destek paketlerinden yararlanamadıklarını, art arda gelen zamlarla zor duruma düştüklerini anlattılar.

Tekstil üreticileri, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya dertlerini anlattı.

NET KÂRIMIZ 75 BİN TL OLSA NEDEN TEŞVİK ALALIM?

Atölye sahipleri gelirleri düşerken giderlerinin arttığını belirterek, şöyle devam etti: “Tüm esnaflar teşvik almalı. Destek paketleri açıklandı ama biz alamıyoruz. Şartları yerine getirsem ben zaten desteğe neden ihtiyaç duyayım. Borçlarım var, sigortamı ödeyemiyorum. Sigorta ve vergi borcu nedeniyle 30 bin TL krediden de yararlanamadık. Belirtilen şartlara göre 2020'de net kârımızın 75 bin TL olması gerekiyor. Zaten 75 bin TL olsa biz neden kredi alalım? SGK'ya, Maliye'ye borçluyuz. Bizim gibi atölyelerin ayakta kalması için teşvik verilmesi şart.''

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Yayınlanma Tarihi:06:00,