Terör örgütü üyelerinin mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre terör örgütü üyesi 13 vakıf, işletme ve kişinin mal varlığı donduruldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda terör örgütü üyelerinin mal varlığı donduruldu. Alınan Karar Resmi Gazete’de de yayımlandı. Kararda şu ifadelere yer verildi;

“6415 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun’un 3’üncü ve 4’üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.”

Mal varlığı dondurulan isimlerse şöyle;