TESK Genel Başkanı Palandöken’den şekerde stokçuluk uyarısı

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken şekerin bakkallar aracılığıyla dağıtılmasını talep etti. Palandöken, "Üretimde bir sorun olmamasına rağmen rafların boş kalması, stokçuluk yapmanın kimseye bir faydası olmayacaktır" dedi.

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TESK Genel Başkanı Palandöken, şekerin bakkallar aracılığıyla dağıtılmasını talep etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Palandöken, şunları kaydetti;

*Gündem konularından birisi olan piyasada şeker yok problemini mahallenin bakkalı çözer. Bunun için de zaman kaybedilmeden şeker raflarının boş olmasına çözüm olarak bakkallarımız devreye sokulmalı.

“BAKKALLAR HAZIR”

*Fabrikalardan direkt vatandaşa arz için bakkallarımız aracı olmak için hazır. Zam söylentileri, kuraklık gibi birçok sebep sunularak üç beyazdan biri ve evlerimizin olmazsa olmazı şekerin vatandaşa yok denilerek satışının olmaması durumu kabul edilemez.

STOK UYARISI

*Üretimde bir sorun olmamasına rağmen rafların boş kalması, stokçuluk yapmanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Bakkallarımız aracılığıyla bu durum hızlı bir şekilde çözülebilir.

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