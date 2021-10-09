TESK: Marketler nüfusa oranlamaya göre açılmalı

10 bin nüfuslu bir ilçede 20 tane market bulunmasını mantık dışı olarak niteleyen TESK Başkanı Palandöken, "Marketler de aynı eczanelerde olduğu gibi nüfusa oranlamaya göre açılmalı" dedi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Perakende Yasasında marketlerin şehir dışlarına açılmasıyla birlikte nüfus oranına göre açılış sayılarına kural getirilmesi çok önemli. Aynı eczanelerde olduğu gibi nüfusa oranlamaya göre açılmalı” dedi.

10 bin nüfusu olan bir ilçede 15-20 tane market olmasını mantık dışı olarak niteleyen Palandöken, nüfus oranına göre açılma kuralı getirilmesinin marketlerin her sokak başına en ücra köşelere bile açılmasının önüne geçeceğini vurguladı.

‘ESNAF MARKETLERE KARŞI HER GÜN KAN KAYBEDİYOR’

Perakende Yasasına ilişkin çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen Palandöken, esnaf ve sanatkarın marketlere karşı rekabet gücünün her geçen gün azaldığına dikkat çekti.

“Uzun zamandır çalışmaları devam eden perakende sektörünü düzenleyen yasanın çalışmalarının bir an evvel gerçekleşmesini bekliyoruz” diyen Palandöken, şöyle devam etti:

“Esnafımız her sokakta, her köşe başında açılan ve binlerce farklı ürünü tek bir mağazada satan marketlere karşı rekabet etmeye çalışırken her geçen gün kan kaybediyor. Perakende sektörünün sadece gündeme gelmesi, çalışmaların yapıldığına dair haberlerin çıkması bile çok tartışılan gıda fiyatlarında durgunluğa sebep oluyor. İşte tam da bu yüzden perakende sektörünü düzenleyen yasanın vakit kaybedilmeden çıkarılması çok önem arz ediyor.” (DHA)



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