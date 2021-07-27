Tesla rekor kâr açıkladı

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, daha az maliyetli elektrikli otomobillerin satışlarının artmasının etkisiyle ikinci çeyrekte 1 milyar 140 milyon dolar ile rekor seviyede kâr açıkladı.

Ancak Tesla CEO’su Elon Musk, Tesla’nın fabrikalarının geçici olarak kapanmasına neden olan dünya genelindeki çip sıkıntısının ciddi olmaya devam ettiğini açıkladı ve ilk elektrikli pick-up modeli Cybertruck ve yeni nesil bataryaların zamanlaması hakkında detay vermedi.

Tesla ikinci çeyrekte 11 milyar 960 milyon dolar gelir elde etti. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6 milyar 40 milyon dolar gelir elde etmişti.

Refinitiv’den alınan IBES verilerine göre analistler Tesla’nın 11,3 milyar dolar gelir açıklamasını bekliyordu.

Tesla’nın hisse başına kârı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1.45 dolar oldu.

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