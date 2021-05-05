The Economist dergisinden ‘128 milyar dolar’ analizi

Türkiye'nin döviz rezervlerinin son iki yılda şeffaf olmayan bir şekilde tüketilmesi, Türkiye'nin yanı sıra dünya gündeminde de yer bulmaya devam ediyor.

Ünlü İngiliz dergisi The Economist, son sayısında “TL'nin başarısız savunmasının maliyetini hesaplamak”

başlıklı bir analize yer verildi.

TASARRUFLAR TL YERİNE DOLARDA

Rezervlerin tükendiğine ve birçok Türk vatandaşının artık tasarruflarını dolar olarak değerlendirdiğine dikkat çekilen yazıda, ana muhalefet partisi CHP'nin parti binalarına asılan “128 milyar dolar nerede?” pankartlarının gece saatlerinde polisler tarafından indirildiği aktarıldı.

Bankacıların ve analistlerin hesaplamalarına göre, son iki yılda TL'yi destekleme girişimi adına Merkez Bankası (TCBM) tarafından 128 milyar dolarlık döviz rezervinin çarçur edildiğini aktaran dergi, bu politikaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öncülük ettiğinin düşünüldüğünü de belirtti.

REZERV HARCANMASINA RAĞMEN TL ERİDİ

Harcanan rezerve rağmen TL'nin son iki yılda dolar karşısında yüzde 35'in üzerinde değer kaybettiğini aktaran dergi, enflasyondaki artış, düşük reel faiz ve politik krizlere de işaret etti.

“128 milyar dolar nerede?” afiş ve pankartlarının savcılar tarafından ‘Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla toplatıldığını ve bu suçun Türkiye'de dört yıla kadar hapis cezası olduğunu aktaran dergi, Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği gerekçesinin de kullanıldığını kaydetti.

‘TCMB TL’Yİ UZUN SÜRE SAVUNAMAYABİLİR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Nisan'daki konuşmasında harcanan döviz rezervinin 128 değil 165 milyar dolar olduğunu ve gerekirse rezervlerin tekrar kullanılabileceğini söylediğini, bu çıkışın piyasayı ürperttiğini belirten The Economist, rezervlerin tüketilmesinin sarsıcı sonuçları olduğuna dikkat çekti.

TL'de yeniden baskı altında olduğunu ancak rezervleri eridiği için TCMB'nin TL'yi uzun süre savunamayabileceğini vurgulayan dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Naci Ağbal'ı kovarak TCMB Başkanlığı'na kendisi gibi yüksek faizleri eleştiren Şahap Kavcıoğlu'nu getirmesinin TL'de değer kaybına neden olduğunu hatırlattı.

‘YENİ BAŞKAN YILIN İKİNCİ YARISINDA FAİZ İNDİREBİLİR’

Naci Ağbal'ın kovulmasında, rezerv satışına dair verdiği kurum içi soruşturma talimatının Erdoğan'ı rahatsız etmesinin etkili olduğu yönünde iddialar olduğunu ve halefi olan Kavcıoğlu'nun rezerv satışı politikasını savunduğunu ve “aksi halde TL'de daha fazla değer kaybı olurdu” dediğini aktaran dergi, Kavcıoğlu'nun yılın ikinci yarısında faiz indirimine gitmesinin beklendiğini, pandeminin ekonomi üzerinde yarattığı hasarı telafi etmek için Erdoğan'ın da bu yönde baskı yapabileceğini öne sürdü.

TL'deki değer kaybının Türklerin satın alma gücünü yavaş yavaş tükettiğini, birçok kişinin tasarruflarını TL yerine dolarda tutmaya zorlandığını belirten dergi, yabancı para mevduatının toplam mevduatın yarısından fazlasını oluşturduğuna dikkat çekti.

Türklerin ülke ekonomisine duyduğu güvensizliğin bir diğer sonucunun kripto para işlemlerdeki patlama olduğuna dikkat çeken dergi, Thodex başta olmak üzere bazı kripto para borsalarında işlemlerin durması ve Thodex'in kurucusunun yurt dışına kaçışını da okurlarına aktardı.

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