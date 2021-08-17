THY’nin kabin memurları Kanada’ya iltica ediyor

Son dönemde gündeme gelen gri pasaport skandalının bir benzeri bugünlerde THY’de yaşanıyor.

TAYLAN BÜYÜKŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kanada'ya uçan THY uçaklarının kabin ekiplerinden bazılarının, kimlik ve pasaportlarını otel odasında bırakarak bu ülkeye iltica başvurusunda bulundukları iddia ediliyor..

İlk olarak Airporthaber'de yayınlanan iltica iddiası ile ilgili havacılık camiasında da şaşkınlık yaşanıyor. Konu hakkında SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVA-SEN) Başkanı Seçim Seçkin Koçak, iltica hakkında duyumlar aldıklarını belirterek, “Milli havayolunun ekibi olarak gidip ekibi bırakmasını hoş karşılamıyorum. İstifa edip gitmelilerdi” dedi.

İlticanın maaştan çok yaşam koşullarının etkisiyle yapıldığını anlatan Koçak, Z kuşağının taşıdığı kaygıları bu insanların da taşıdığını aktardı.

BELİRSİZLİKLER ETKİLİ

Türkiye'nin kırılganlığının ve belirsizliklerinin fazla olduğunun düşünüldüğünü dile getiren Koçak, “Sosyal yaşam gibi pek çok etken var. Havacılık çalışanlarının bütün ülkeleri görmesi de bunu etkiliyor. Orada insanlarla tanışıyorlar. Sıkışmışlıktan kurtuluş olarak görüyor olabilirler” diye konuştu.

Yaşam standardı gerileyen gitti

THY personelinin iltica dışında ücretsiz izin alarak ABD'de şoförlük, kasiyerlik ve garsonluk gibi işler yaptığı da ifade ediliyor. HAVA-SEN Başkanı Seçim Seçkin Koçak, “Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği alan veya ücretsiz izne çıkan kaptanlar dahil birçok personel bunu yaptı. Vizeleri olan ülkelerde bunu değerlendirip gidip oralarda çalıştılar” dedi.