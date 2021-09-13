Ticaret Bakanlığı hallerde ‘aşırı fiyat’ denetimi yapacak

Gıda enflasyonu ağustosta yüzde 30'a dayanırken Ticaret Bakanlığı hallerde bugün 'aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere' denetimler yapacak. Erdoğan, üç gün önce 'fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz' demişti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’yi dünya enflasyon liginde en üst sıralara taşıyan hükümet, çareyi bir kez daha polisiye tedbirlerde arıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın üç gün gün önce yaptığı “Enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” açıklaması sonrasında Ticaret Bakanlığı’ndan bir adım geldi.

Ticaret Bakanlığı, 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde bugün denetlemelerde bulunacak.

‘AŞIRI FİYAT ARTIŞI İDDİALARINI SORUŞTURMAK’

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimler başlattı.

Söz konusu denetimler kapsamında, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince bugün 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek.

Denetleme yapılacak toptancı halleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali olarak belirlendi.

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