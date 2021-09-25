Ticaret Bakanlığı’ndan 5 zincir markete denetim kararı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5 zincir markete fiyat artışlarının denetlenmesi için müfettiş gönderileceği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Fahiş fiyat tartışmaları sürerken Ticaret Bakanlığı’ndan denetim hamlesi geldi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişlerin görevlendirildiği belirtildi.

“HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız” ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce, fahiş fiyat iddiaları konusunda Ticaret Bakanlığı'nın “gerekli operasyonları yapacağını” belirtirken, “Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor.” dedi.

Erdoğan konu ile ilgili, “Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da beş tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır” ifadelerini kullanmıştı.