TİM Başkanı: 1 puanlık indirimde bu kadar değer kaybını anlamakta zorlanıyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimine ilişkin, "1 puanlık indiriminin ardından Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini anlamakta zorlanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası yeni bir açıklama da ihracatçılardan geldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Dün Merkez Bankası 1 puanlık faiz indirimi yaptı. 1 puanlık indiriminin ardından Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini anlamakta zorlanıyoruz” dedi.

‘GAYRETİMİZ BU KADAR ETKİLENMEMELİ’

Gülle, TİM tarafından KOBİ’lerin ihracata özendirilmesi amacıyla düzenlenen ‘KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı’nda konuştu.

“Faizin, üretim ve ihracat için nasıl bir yük olduğu hepimizin malumu” diyen Gülle, “Biz, ihracatımızı en zor koşullarda, pandemi döneminde çok büyük bir başarıyla dünyada en çok ihracatını artıran ülkeler içindeyiz” diye konuştu.

Gülle, şöyle devam etti:

“Bizim bu kadar ihracatla, getirdiğimiz bu kadar gayretle Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini anlamakta zorlanıyoruz. Bu kadar çalışmamız, gayretimiz, 1 puanlık faizin karşılığında bu kadar etkilenmemeli.” (DHA)



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