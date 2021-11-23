TL değer kaybında rakiplerine fark attı

TCMB’nin yaptığı faiz indirimleri dolayısıyla TL’nin kayıpları rakiplerinden çok daha fazla oldu. TL, eylül ayı başından bugüne yüzde 26.2 değer kaybederken, Güney Afrika Randı dolar karşısında yüzde 8, Brezilya Reali ise yüzde 7 değer kaybetti.

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Merkez Bankası (TCMB) yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti. Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceği sinyali de vermesi TL'deki değer kaybını artırdı. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu dönemde dolardaki küresel güçlü seyir nedeniyle değer kaybetse de TL'deki kayıp açık ara daha fazla oldu. TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği Eylül ayı başından bugüne yüzde 26.2 değer kaybederken, TL'yi Güney Afrika Randı yüzde 8, Brezilya Reali yüzde 7 kayıpla takip etti.

DÖVİZDE ALIM BAŞLADI

Bankacılar, eylül ayının başından beri swap pozisyonlarını yaklaşık 8 milyar dolar azaltan ve oldukça düşük seviyelere çeken yabancı yatırımcıların geçen ve önceki hafta swap pozisyonlarını artırdığına dikkat çekti. Öte yandan dolar kurundaki yükselişleri sınırlı döviz satışı için kullanan yerel yatırımcılar ise yeniden birikime başlamış durumda. Ekonomistlere göre, bu dengeler önümüzdeki dönem için “kritik” ve kurda nasıl bir denge sağlanacağı açısından yakından izlenecek.

ANALİSTLER KURDA SEVİYE VEREMİYOR

TCMB'nin faiz indirimlerinin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde dolar 11.4240 lirayı, Euro ile 12.9234 lirayı görerek rekor tazeledi. Investıng.com analisti Şenay Şerefoğlu, “Maalesef kur çok kısa sürede 9 liradan 10 liraya, 10'dan 11 liraya yükseldi ve yeni haftaya 11 liranın üzerinde başladı. Sadece geri çekilmelerde 10.60 lirayı ilk destek olarak gördüğümüzü belirtebiliriz, yukarıda bir seviye veremiyoruz” dedi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise 551 baz puan ile ekim sonunda tırmandığı 470 baz puan seviyesine çok yaklaştı. Piyasalar bugün iç piyasada kabine toplantısını yakından takip edilecek. Dolar günü 11.2450 liradan, Euro günü 12.6300 liradan tamamladı.