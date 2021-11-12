TL dibi gördükçe, altında yeni rekor gelebilir

Altın fiyatlarındaki artış Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve küresel gelişmeler nedeniyle hızlandı. Uzmanlara göre bu yılki yüzde 30’luk artışa yeni rekorlar eklenebilir.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Dolar kurunun tarihi zirvesini görmesi ve ABD enflasyonu ile birlikte spot piyasada değer kazanan altın, Kapalıçarşı'da yeni rekorlara imza attı. ABD'de son 30 yılın en yüksek enflasyon verisi sonrası ons altın fiyatı 1.860 doların üzerine çıktı. Gram altın ise dolar kurunun rekor tazelemesi ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle gün içinde 597 TL'nin üzerini gördü. Yeni rekorlar gelebileceğini belirten uzmanlar, gram altının bu yıl yüzde 30 yükselmesinde ons altın desteği olsa da ana nedenin dolar kurundaki artış olduğunu söylüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı günü 593.39 liradan, çeyrek altın 985.76 liradan, Cumhuriyet altını ise 3999.96 liradan tamamladı. 2002 Aralık ayından bu yana gram altın, yaklaşık yüzde 3.217 değer kazandı. O tarihte altının gramı 18.64 liradan işlem görüyordu. 10 bin TL ile vatandaşlar 2002 sonunda yaklaşık 538 gram altın alabiliyorken, şimdilerde bu rakam 17 grama kadar düştü.

ONS 1.965 $'A GİDEBİLİR

GCM Yatırım Araştıma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında yer verdiği varlık alım programını kademeli bir şekilde azaltım ve enflasyon geçici vurgusuna bağlı kaldığı müddetçe ons altının 1.800 dolar seviyesinin üzerinde, 2021 Haziran dönemindeki 1.915 ve 2021 yılı zirvesi olan 1.965 dolar seviyesine doğru yeni bir fiyatlama davranışı oluşturabileceğini aktardı.

GÜVENLİ LİMAN

Fed'in enflasyondaki yükselişten kaygı duyması ve mevcut sıkılaştırıcı söyleminde daha agresif bir tona bürünmesi durumunda ise ons altın fiyatlarının baskılanabileceğini öngören Ayyıldır, “Fed enflasyon geçici vurgusunu sürdürdüğü müddetçe ons altın tarafındaki pozitif fiyatlamanın devam etme potansiyeliyle yerli yatırımcı gram altına olan ilgisini artırabilir. Dolar/TL tarafında da yukarı yönlü fiyatlamaların etkili olabileceği senaryoda, yerlinin güvenli liman olarak gördüğü gram altının yeni rekor seviyeleri oluşturmasını sağlayabilir” dedi.

Merkez Bankası'nın yetersiz adımları TL'nin her geçen gün değer yitirmesine neden olurken, yatırımcılar da tasarruflarını korumak için altın ve dövize yöneliyor. Altın sadece son yılların en değerli yatırım aracı değil, tüm zamanların da en önemli yatırım araçları arasında yer aldı.

Vatandaş için zorluk ve mutsuzluk demek

InvestIng.com analisti Şenay Şerefoğlu, bundan bir yıl önce TL'nin yine yanlış para politikası nedeniyle dibi gördüğünü, Kasım 2020'de dolar kurunun 8.58 lira, gram altının ise 540 lira ile rekor kırdığını hatırlatarak, “Bir yıldır hiçbir şey olmadı ve kur 10 liranın, gram altın da 600 liranın eşiğinde. Bu rakamlar vatandaş için yoksulluk, zorluk, mutsuzluk demek” dedi. Şerefoğlu, bu ay içinde ons desteği olsa da gramın bu yıl yüzde 30 yükselmesinin nedeninin dolar/TL kurundaki artış olduğunu söyledi.