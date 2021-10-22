TL eridi, Bulgarlar Edirne’deki sosyete pazarına akın etti

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Türk Lirası'ndaki tarihi erime, Euro'ya endeksli Bulgar Levası'nın da 5.74 liraya çıkmasına neden oldu. Bulgarlar, Edirne'de her cuma günü kurulan sosyete pazarına akın etti.

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Türk Lirası’nın tarihi değer kayıplarının ardından Euro’nin 11 lirayı aşması Edirne’den alışveriş yapan Bulgaristan vatandaşlarına yaradı.

Euro’ya endeksli Bulgar Levası’nın 5.74 liraya ulaşmasından sonra, Edirne’de her cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı’ olarak adlandırılan Ulus Pazarına gelen Bulgaristan vatandaşları, aldıkları ürünleri taşımakta zorluk çekti.

ÇOK UCUZ BULDULAR

Ulus Pazarı’na gelen Bulgaristan vatandaşlarının özellikle sabahın erken saatlerinde yerli halktan daha kalabalık olduğu görüldü. Giyimden kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm ürünlerden poşet poşet alışveriş yapıldığı belirtildi.

Bulgaristan'dan Edirne'ye defalarca geldiğini söyleyen Faik Teyfik, Edirne'de fiyatların çok daha ucuz olduğunu, beğendikleri eşyaları pazardan aldıklarını belirtti.

Alışveriş yapmak için Yunanistan'dan Edirne'ye geldiğini anlatan Ceylan Sulko da, bir sürü alışveriş yaptığını, Edirne'de her şeyin çok ucuz olduğunu ifade etti.

Bulgaristanlı Pembe Mıhaylova da, Edirne'ye alışveriş yapmak için geldiğini, mutlu olduğunu söyledi.

İSTANBUL ESNAFI DA SATIŞ YAPMAK İÇİN GELDİ

Öte yandan, İstanbul esnafından da Bulgaristan vatandaşlarına satış yapmak için Edirne’ye gelenlerin olduğu belirtildi.

Esnaf, Bulgaristan vatandaşları olmasa Edirne'ye gelmenin bir anlamı olmayacağını kaydetti. (İHA)

