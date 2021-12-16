TL için kader günü: Dolar 15’i, euro 17’yi aştı

Tüm gözler Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Karar öncesinde dolar/TL'de 15, euro/TL'de 17 seviyesi aşıldı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) kritik faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Karar öncesinde dolar/TL’de 15 seviyesi de aşıldı ve 15,28 seviyesi görüldü.

Euro/TL’de de 17,27 ile rekor tazelendi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün artan enflasyonu kontrol altına almak üzere 2022’de ve 2023’te üçer faiz artışı öngördüğünü açıklamasının ardından tüm gözler TCMB’de.

Fed’in kararlarıyla ABD dolarının güçlenmesi beklenirken, TCMB’nin düşük faiz politikasını uygulaması daha da zorlaşacak.

İNDİRİMLERİN DEVAMI BEKLENİYOR

Politika faizini son üç toplantıda 400 baz puan indirimle yüzde 15’e çeken TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Eylül başında 8,27 olan dolar/TL’de 14,87’lik rekor görülürken, faiz indirimlerinin devam etmesi durumunda kurdaki artışın devam etmesi bekleniyor.

Kasımda yüzde 21,31’e yükselen resmi enflasyonun aralıkta yüzde 30 civarına gelmesi beklenirken, enflasyonda yükselişin gelecek aylarda devam etmesi ve reel faizin tarihte görülmemiş düzeyde eksi seviyelere inmesi öngörülüyor.

DÖVİZE, GAYRİMENKULE VE BORSAYA KAÇIŞ

Hükümet düşük faizle şirketlere ucuz kredi vermeyi, bununla da seçim öncesinde yüksek büyüme ve yüksek ihracat rakamları yakalamayı isterken, bu politikalar TL’yi ve vatandaşın alım gücünü dramatik şekilde aşağı çekiyor.

TL’den kaçan birikim sahiplerinin, dövize, gayrimenkule ve hisse senetlerine kaçması da bu kalemlerde fiyatları şişiriyor.

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