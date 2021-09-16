TL tahmini kariyerine mâl oldu: ABD’li işlemci kovuldu

Morgan Stanley'de 2019'da gerçekleştirilen bir dizi TL işlemi nedeniyle on milyonlarca dolarlık zarara neden olan kıdemli bir çalışan, gerçekleştirilen iç soruşturmanın ardından bankadan kovuldu.

Sozcu.com.tr

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TL’deki yüksek oynaklık, bankaların ve fonların aldıkları pozisyona göre yüksek kâr ya da zarar yazmalarını da beraberinde getirebiliyor.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’de döviz işlemleri bölümünde çalışan kıdemli bir bankacı, Türk Lirası’na dair tahminlerinin bankayı zarara uğratması nedeniyle işten kovuldu.

Bankada döviz ticaretini denetleyen Thiago Melzer isimli çalışan, belirli işlemlerin değerlenmesine ve firma tarafından onaylanmayan iletişim yöntemlerini kullanmasına ilişkin iddialar nedeniyle Haziran ayında kovuldu. Morgan Stanley, personelle ilgili kararı ABD Finans Sektörü Düzenleme Kurumu’na (Finra) bildirdi.

Bloomberg’e göre banka 2019’un sonlarında kendisine suistimal şüphesiyle bir iç soruşturma başlatmıştı.

EN KIDEMLİ ÇALIŞANLARDAN OLMUŞTU

Finra raporunda Melzer'in başkalarına ‘menkul kıymetler dışı pozisyonları kar-zarar hedeflerine ilişkilendiren’ yönlendirmeler yaptığı belirtildi. Melzer için “banka tarafından onaylanmayan iletişim platformlarında işlemler hakkında iletişim kurduğu” suçlaması da yer aldı.

Melzer, on yıldan uzun süredir çalıştığı Morgan Stanley’deki sabit gelirli menkul kıymet bölümünde en kıdemli çalışanlardan biri haline geldi. Dövizler ve gelişmekte olan piyasalarla bağlantılı işletmeleri denetleyen Melzer, bankanın, günlük 6,6 trilyon dolarlık işlem hacmi olan küresel para piyasasının bir parçası olan uluslararası döviz piyasası opsiyonlarına girmesine yardımcı oldu.

TÜRK LİRASINDA ALDIĞI POZİSYON SONU OLDU

Ancak Melzer’in döviz piyasasına ilişkin pozisyonları TL tahminlerine yönelik tahminlerinin yanlışlanması nedeniyle terste kaldı. 2019 yılında TL bağlantılı bir dizi işlemin ters gitmesi sonucu bankanın milyonlarca dolar kaybetmesine neden oldu.

Bu olaydan sonra Morgan Stanley'de işlemlerin doğru değerleme ile yapılıp yapılmadığının incelenmesi üzerine kendisine soruşturma açıldı.

BREZİLYA’DA YATIRIM FİRMASI KURDU

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından geçtiğimiz haziranda görevden alınan Melzer’in, Brezilya’nın Sao Paulo' bölgesinde kendi yatırım firması olan Upon'u kurduğu ortaya çıktı.

Upon Global Capital isimli yatırım firmasının bilgilerinde, firmanın “gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler türev ve opsiyon piyasalarındaki geniş tecrübeleri sonucu ortaya çıktığı” belirtildi.

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