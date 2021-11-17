TL’deki erimeye dur diyen yok

Döviz kurlarındaki baş döndürücü yükselişe rağmen TCMB’nin perşembe günü faiz indiriminde ısrarcı olması bekleniyor. Ekonomistler, TL’nin göz göre göre eridiğini belirtti.

Recep GENEL

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YÜKSEK enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine devam edeceğine yönelik beklentiler para piyasalarında yüksek gerilime neden oluyor. ABD'de enflasyonun son 31 yılın zirvesine çıkması ile ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımını öne çekebileceğine yönelik kaygılarla dolar endeksi 95.70 puanı görürken, dolar küresel ölçekte de güç topluyor. Dolar dün 10.4426 lirayı, Euro ise 11.8679 lirayı görerek rekor tazeledi. Ekonomistler, döviz kurlarının her gün rekor kırmaya başladığına dikkat çekerek “Artık rekor demenin bir anlamı kalmadı” değerlendirmesini yaptı.

ARA VERMEK YETMEZ

TCMB'nin perşembe günü yapacağı toplantıda olası bir faiz indirimini “pas geçmesi” durumunda piyasalardaki yüksek tansiyonun bir miktar azalabileceği ifade ediliyor. Dolar günü 10.2600 liradan, Euro ise 11.6200 liradan tamamladı. Türkiye piyasalarını yakından takip eden Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank, TCMB'nin yüzde 16 olan politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde15'e düşürmesini bekliyor.

TCMB'nin bu ay faiz indirimine ara verse bile gevşek para politikasını sürdürme konusunda ısrarcı olduğunu ifade eden Ekonomist Güldem Atabay, “Faiz artışı ile TL'yi kısa vadede hızlı şekilde korumak, enflasyon ivmesini kesmek ve başka ekonomi politikalarıyla daha büyük finansal istikrarı hedeflemek ise ne Erdoğan'ın ne de merkez bankasının gündeminde değil” dedi.

Dövizdeki artışla 100 liranın değeri 64 liraya geriledi

InvestI ng.com analisti Şenay Şerefoğlu “Yaklaşık 8 senedir düzenli olarak yükseliş yaşayan dolar kurundaki etkenlerin büyük oranı TL'den kaynaklanıyor. Zaman zaman siyasi, zaman zaman jeopolitik, zaman zaman da para politikasından kaynaklanan bir düşüş yaşıyoruz” dedi. Bugün itibarıyla TL'nin dolar karşısındaki kaybının yüzde 36 olduğunu dile getiren Şerefoğlu, “Sene başından bu yana yaşanan bu kaybın anlamı vatandaşın 100 TL'sinin 64 TL'ye gerilemesi demek. Yüzde 20 de enflasyonu eklediğimizde bu yıl kazancımızın yarısının göz göre göre heba olduğunu görüyoruz” dedi.

Rekor demenin artık anlamı yok

Döviz kurlarındaki yükselişi değerlendiren TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç “Göz göre göre TL'nin bunca değer kaybına göz yumuluyor” ifadelerini kullandı. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Atilla Çifter ise “Artık rekor demenin pek bir anlamı yok gibi. 1990'lara bakın. Kimse bugün rekorla uyandık demiyordu, çünkü her yeni gün bir rekordu” yorumunu yaptı.