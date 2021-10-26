TMMOB ‘Vatandaş bu kış çok üşüyecek’ dedi, önerilerini sıraladı

TMMOB çatısı altındaki tüm odalardan yapılan ortak açıklamada enerji zamlarının halkı canından bezdirdiğine vurgu yapılarak "Vatandaş bu kış çok üşüyecek, ödenemeyen faturalar artacak" denildi. Dar gelirli ailelere belli miktardaki elektrik ve doğalgazın ücretsiz verilmesi ve tarımsal girdilerde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gibi taleplerde bulunuldu.

Sozcu.com.tr

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) çatısı altındaki odalar ortak bir yazılı açıklama ile enerji zamlarına isyan edip, çözüm önerilerinde bulundu.

Son aylarda elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta üst üste gelen zamların anımsatıldığı metinde, ilerleyen günlerde söz konusu zamlara yenilerinin ekleneceğine dikkat çekildi.

“Sanayinin ve günlük hayatın önemli bir girdisi olan enerji fiyatlarına gelen bu zamlar tüm sanayi ve gıda ürünlerine yansımakta ve halkı canından bezdirmektedir. Artık gücümüz kalmadı” denilen açıklamada,

“Enerji zamları sonucunda yurttaşlarımız önümüzdeki kış daha çok üşüyecek, yeterli elektrik kullanmayacak, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyememe sorunları artacak ve temel ihtiyaçlarını giderme konusunda sıkıntılar yaşayacaktır” ifadeleri yer aldı.

‘ÇİFTÇİ ÜRETEMEYECEK, VATANDAŞA YİNE ZAM’

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ile Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Bilgisayar, Gemi, Tekstil, Jeoloji Mühendisleri Odası’na kadar tüm odaların imzalarının olduğu metinde, fahiş enerji zamlarının temel girdilerde yüzde 70 oranlarında dışarıya bağımlı tarım sektörünü ve gıda sektörünü de olumsuz etkileyeceğine vurgu yapıldı.

Tarımda girdilerin pahalılaşması sonucu çiftçinin üretemez duruma geleceğine ve ürünlerin halka zamlı fiyatlarla yansıyacağının altı çizildi.

‘YÜKSEK VERGİLER GELİR KAPISI OLARAK GÖRÜLÜYOR’

“Enerjide uygulanan yüksek orandaki ÖTV, KDV ve diğer vergiler, deyim yerindeyse maliye hazinesini doldurmak için bir gelir kapısı olarak görülmektedir” denilen açıklamada, devletin görevlerinden birisinin de yurttaşlara ulaşılabilir ve ucuz enerji temin etmek olduğu anımsatıldı.

“Özellikle AKP döneminde yaşanan özelleştirmeler ve piyasacılık ülkemizde bir enerji yoksunluğu ve yoksulluğunun yaşanmasına neden olmuştur” denilen açıklamada, “AKP hükümetlerinin enerjideki dışa bağımlılık sevdası nedeniyle, enerji politikalarındaki tutarsızlık ve beceriksizliklerin faturası her zaman olduğu gibi bir kez daha halka kesilmiştir” ifadelerine yer verildi.

DAR GELİRLİ HANELERE ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TALEBİ

Yazılı açıklamada, küresel enerji krizinin Türkiye’deki yansımalarını önlemek ve bu olumsuz gidişi durdurabilmek için şu önerilerde bulunuldu:

• Dışa bağımlılığı artıran, ithalat faturasını yükselten enerji tercihlerinden uzak durulmalı.

• Petrolün üçte ikisini tüketen ulaşım sektöründe toplu taşımaya ağırlık verilmeli.

• Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı yüzde 1'e çekilmeli ve ÖTV oranları düşürülmeli.

• Düşük gelir grupları için hane başına ayda 230 kwH elektrik ile, bulunulan bölge ve ısınma biçimine göre belirlenecek miktarda doğalgaz halka ücretsiz verilmeli.

‘TARIMSAL GİRDİLERDE KDV YÜZDE 1’E İNMELİ’

• Dışa bağımlı mazot, gübre dahil tarımsal girdilerde KDV/ÖTV oranlarının yüzde 1'e çekilmesi ve sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının indirilmesi ile üretim maliyetleri düşürülmeli.

• Elektrik üretiminde öncelik ve ağırlık, dışa bağımlılığı artıran ve ithalat faturasını yükselten ithal kömür, petrol ve doğalgaza değil, başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir kaynaklara verilmeli.

• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında devam eden döviz endeksli uygulamalara derhal son verilmeli.

• Sanayide, ulaşımda, binalarda ve tarımda enerji verimliliğini sağlamaya dönük teşvik ve adımlar hızla atılmalı.

• Zamlar, kamu ve bütçe açıklarını gideren bir can simidi olarak görülmemeli.

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