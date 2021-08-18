TMO’nun fındık alımları 1 Eylül’de başlıyor

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) 2021 yılı fındık alım kampanyasını 1 Eylül’de başlatıyor. Randevu sistemiyle yapılacak alımlar için üreticiler 23 Ağustos itibariyle randevu almaya başlayabilecek.

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Standart boyut

TMO'dan yapılan açıklamada, ilk etapta 18 noktada fındık alımının yapılmaya başlanacağı, talep olması halinde bu sayının 60'a kadar çıkabileceği belirtildi.

TMO kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacağını belirterek, alım esnasında üreticilerin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırlamaları gerektiğini belirtti.

ANALİZLE ALINACAK

Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, rutubet oranı yüzde 6’ya kadar, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı yüzde 0,5 ve altı olan tüm fındıklar Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınacak.

TMO'dan yapılan açıklamada ,eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünlerin kesinlikle satın alınmayacağı belirtildi. TMO tarafından alınan ürün bedeli ödemeleri 21 gün içerisinde yapılacak. Üreticiler randevularını internet üzerinden müracaat ederek alabilecekler. (İHA)

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