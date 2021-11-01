TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan doğalgaz zammına tepki

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48 zam üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan doğalgaz zammına tepki geldi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Türkiye'nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48 zam üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız.” dedi.

ZAM ORANI YÜZDE 48’İN ÇOK ÜZERİNDE

BOTAŞ, kasım ayı tarifesinde sanayi aboneleri için zam oranının yüzde 48,40 olduğunu açıkladı ancak gerçek zam bu oranın da üzerinde oldu.

Sozcu.com.tr’nin gündeme taşıdığı tarife detayına göre, petrol, petrokimya, kimya, gübre, ametal (cam, seramik, çimento) ve metal sektörleri ile organize sanayi bölgelerinde 2021 yılı Ocak-Eylül dönemi ortalamasının yüzde 60’ına kadarki tüketim yüzde 48,40 zamlı olacak. Ancak söz konusu dönem aylık ortalamasının yüzde 60’ının üzerindeki tüketim için zam oranı zamlı tarifenin de yüzde 50 üzerinde olacak. Böylece sanayi için yüzde 60’lık limit üstü zam yüzde 123’e ulaşacak.

BOTAŞ, konutlar için kasım tarifesinde değişiklik yapmazken, elektrik üretim santralleri için yüzde 46,82’lik zam açıkladı.

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