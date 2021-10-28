TOBB Başkanı’ndan özel bankalara faiz indirimi çağrısı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu bankalarının yaptığı gibi özel bankaların da kredi faizlerini düşürmelerini istedi. Hisarcıklıoğlu, geçen hafta TCMB'nin faiz indirimi sonrasında kur artınca "tedirginiz" çıkışı yapmıştı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın geçen hafta yaptığı 200 baz puanlık faiz indirimi sonrasında “tedirginiz” çıkışı yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) bugün farklı bir mesaj geldi.

İş dünyasının en büyük örgütü olan TOBB’un Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, özel bankalara faiz indirimi çağrısı yaptı.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya mesajında “Fonlama maliyetlerindeki düşüşün kamu bankalarınca kredi faizlerine yansıtılmasını olumlu buluyoruz. Benzer adımı özel bankalardan da bekliyor ve reel sektörümüzün yanında olduklarını görmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.



GEÇEN HAFTA ‘TEDİRGİN EDİYOR’ DEMİŞTİ

Hisarcıklıoğlu, geçen hafta TCMB’nin 200 baz puanlık faiz indirimi sonrasında sosyal medyadan paylaştığı mesajda ise kur artışına dikkat çekerek “Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir. Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

TCMB’nin kısa vadeli faizlerde son iki ayda imza attığı 300 baz puanlık faiz indirimi henüz kredi faizlerine bu düzeyde yansımadı. Döviz kurları ve enflasyon beklentileriyle birlikte risklerdeki artış kredi faizleri üzerinde baskı yaratıyor.

Kamu bankaları hükümetin talimatıyla faiz indirse de özel bankalarda faiz indirimleri sınırlı kalmış durumda.

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