Toplumun yüzde 81’i ekonomi yönetimini beğenmiyor

Halkın büyük bir kısmı gıda enflasyonunu yüzde 100’ün üzerinde hissediyor ve yüzde 81 ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.

Sayime BAŞÇI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Her yeni güne yeni bir zam haberi ile uyanan vatandaş ekonomik krizden yorgun düşerken, ekonomi yönetiminden memnuniyetsizlik seçmen ayırt etmeden tüm toplum geneline yayılmış durumda. 2018 kur krizinin ardından başlayan ekonomik sarsıntıların pandemi ile birlikte bir krize dönüşmesinin ardından başlayan derin yoksulluk, toplumdaki algıyı da değiştirdi.

10 AKP'LİNİN 6'SI

Ekim ayında halkın yüzde 81'i ekonominin doğru yönetilmediğini düşündüğünü açıklarken, iyi yönetim olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 16.3'te kaldı. Kur rekorları, doğalgaz ve akaryakıttaki zamlar halkın ekonomik gidişat üzerindeki algısını etkilerken, her 10 kişiden 3'ü gıda enflasyonunu yüzde 100 ve üzerinde hissettiğini açıkladı.

Kara kışın habercisi olan ekim ayında tüm parti seçmenlerinin ekonomideki memnuniyetsizliğini ortaya koyan Metropoll Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021 Araştırması'nın sonuçlarına göre son milletvekili seçimlerinde AKP'ye oy verdiğini açıklayan seçmenlerin yüzde 61.4'ü ekonominin yanlış yönetildiğini düşünüyor. Cumhur ittifakının bir diğer ortağı olan MHP seçmeninde ise bu oran yüzde 80.7. CHP seçmeninin yüzde 98.8'inin başarısız bulduğu ekonomi yönetimi için İYİ Parti seçmeninin yüzde 96.6'sı, Saadet Partisi seçmeninin ise yüzde 100'ü “Kötü buluyorum” yanıtını verdi.

TÜİK'e inanan çok az, halka göre gıda enflasyonu %100'ü aştı

TÜİK'in yüzde 28.7 olarak açıkladığı gıda enflasyonunu halk yüzde 100'ün üzerinde hissediyor. Toplumun yüzde 36'sı gıda fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde bir artış yaşandığını düşünürken, hem fiyat hem de kuraklık gibi etkenlerle halkın özellikle kış aylarında gıdaya erişiminde zorlu bir tablo ortaya çıkıyor. Metropol araştırmasına göre toplumun yüzde 34'ü gıda enflasyonunun yüzde 50-100 arasında hissederken, TÜİK'e paralel şekilde gıda enflasyonunun yüzde 30'un altında olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 5.6'da kaldı.