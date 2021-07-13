Traktöre fren ama makam aracına gaz

Yöneticileri için ise hiçbir masraftan kaçınmayan Ziraat Bankası, 2 bin 438 adet kiralık araç kullanıyor. Banka, araçların her birine aylık 2 bin 410 lira ödediği için aylık toplam kiralama bedeli 5 milyon 875 bin lirayı buluyor. 2 bin 438 aracın yıllık kira bedeli ise 70.5 milyon liraya ulaşıyor.

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CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TBMM KİT Komisyonu'nda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a bankanın kiralık araçlarını sordu. Çakar da önceki gün yazılı cevap gönderdi ve bankanın haziran ayı itibarıyla 2 bin 438 adet kiralık aracı bulunduğunu açıkladı. Çakar, araçların banka şubelerine, bölge yöneticilerine, bölüm başkanlarına, para grup merkezlerine, genel müdür yardımcılarına ve yönetim kurulu üyelerine tahsis edildiğini bildirdi.

“Sır” diye kiralama şirketini açıklamadı

Bankanın açıklamasında, orta segmentte yer alan ve model yılları 2016 ile 2021 arasında değişen yerli ve yabancı marka araçların dört farklı firmadan kiralandığı da vurgulandı. Ziraat Bankası araçların hangi şirketlerden kiraladığı sorusuna ise “Bankacılık Kanunu'nun ‘sırların saklanması' başlıklı maddesi kapsamında müşteri/banka sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” yanıtını verdi.