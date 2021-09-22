TÜİK: Tüketici güveni eylülde arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, tüketici güven endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Eylül dönemine ait tüketici güven endeksi istatistiklerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında arttı.

Ağustos ayında 78,2 olan endeks, Eylül ayında 79,7 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM ENDEKSİ ARTTI

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ağustos ayında 61,3 iken, Eylül ayında yüzde 2,2 oranında artarak 62,6 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 78,6 iken, Eylül ayında yüzde 0,5 oranında artarak 79,0 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 75,3 iken, Eylül ayında yüzde 5,3 oranında artarak 79,3 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 97,7 değerini aldı.

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