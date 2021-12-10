“TÜİK ve İŞKUR işsizlik verileri üzerinden aylardır birbirlerini yalanlamaya devam ediyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba TÜİK’in açıkladığı veriler ile İŞKUR’un açıkladığı verilerin çeliştiğine dikkat çekerek, “Devletin iki kurumu işsizlik verileri üzerinden aylardır birbirlerini yalanlamaya devam etmektedir. Kendisine kayıtlı işsizleri ve işsizlik ödeneğine başvuran sayısın açıklayan İŞKUR, TÜİK’in anketli ve makyajlı verilerine göre daha güvenilirdir.” dedi.

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TÜİK, dar tanımlı işsizlik oranının Ekimde 0,2 puan azalışla yüzde 11,2’ye gerilediğini açıkladı. TÜİK’e göre işsiz sayısı 75 bin azaldı. TÜİK’in geniş tanımlı işsizlik oranı ise 1 puan artarak yüzde 22,8’e yükseldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in Ekim ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

“İŞSİZ SAYISI 75 BİN KİŞİ AZALMADI, 114 BİN KİŞİ ARTTI”

TÜİK'in, işsiz sayısının Ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi olduğunu iddia ettiğini belirten Ağbaba, devletin bir başka kurumu olan İŞKUR'un ise Eylül ayından Ekim ayına işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısındaki artışın 114 bin olduğunu açıkladığını ifade etti.

Ağbaba; İŞKUR'a işsizlik ödeneği başvurusundan bulunan işsizlerin sayısı Eylül ayında 15 milyon 375 bin kişi iken, bu sayının Ekim ayında 15 milyon 489 bin kişiye çıktığını vurguladı. “Yani İŞKUR verilerine göre işsiz sayısındaki artış 114 bindir” dedi.

“DEVLETİN İKİ KURUMU AYLARDIR BİRBİRLERİNİ YALANLAMAYA DEVAM EDİYOR”

“TÜİK ile İŞKUR arasında aylardır devam eden tezatlık, Ekim ayında da devam etmiştir” ifadelerini kullanan Ağbaba, “Devletin iki kurumu işsizlik verileri üzerinden aylardır birbirlerini yalanlamaya devam etmektedir. Kendisine kayıtlı işsizleri ve işsizlik ödeneğine başvuran sayısın açıklayan İŞKUR, TÜİK'in anketli ve makyajlı verilerine göre daha güvenilirdir” açıklamasında bulundu.

“TÜİK KENDİ İÇİNDE DE ÇELİŞKİYE DÜŞMÜŞ DURUMDA”

TÜİK'in verilerini eleştiren Ağbaba, “TÜİK dar tanımlı işsizliğin Ekim ayında 0,2 puan azaldığını iddia ederken öte yandan yine kendi verilerinde gerçek işsizliğin de arttığını söylüyor. Ama aynı verilerde TÜİK gerçek yani geniş tanımlı işsizliğin ise 1 puan artarak yüzde 22,8'e yükseldiğini açıklıyor. Bir başka deyişle TÜİK, kendi verilerinde kendisini de yalanlamaya devam ediyor. TÜİK'in kendi verisine kendisinin bile inanmadığı içler acısı hali ne yazık ki devam ediyor.” diye konuştu.

“İŞSİZ SAYISI, PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEMİN 2 MİLYON ÜZERİNDE”

“Milletin vekillerine kapı duvar olan TÜİK, ‘çakma işsizlik' rakamlarını açıklamış” diyerek sözlerine başlayan Öztrak, “TÜİK ‘e göre geniş işsiz sayısı Ekim'de, bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak, 8 milyon 281 bine çıkmış. Buna göre işsizlerimizin sayısı pandemi öncesi dönemin yaklaşık 2 milyon üzerinde. Yine geniş işsizlik oranı da, bir önceki aya göre, 0,9 puan artarak Ekim'de yüzde 22,8 olmuş. Pandemi öncesinde aynı oran yüzde 19'un altındaydı” ifadelerini kullandı.

“İŞ BULMA UMUDUNU KAYBEDENLERİN SAYISI 205 BİN KİŞİ ARTMIŞ”

Geniş işsizliğin artışındaki temel etkenin, çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçen umutsuzların sayısındaki artış olduğuna dikkat çeken Öztrak, açıklamasına şöyle devam etti:

“İş bulma umudunu kaybedenlerin sayısı Ekim'de 205 bin kişi artmış. İşsizlik verilerinde dikkat çeken diğer bir husus: ‘Şu kadar büyüdük, bu kadar şahlandık' denen ekonomide işgücüne katılımın halen pandemi öncesi seviyeleri yakalayamaması. İnsanlarımız ekonomide bu kadar büyüme varsa, iş aramak için acaba neden bu kadar utangaç davranıyor?

“YURTTAŞLARIMIZIN İŞ BULMA UMUDUNU KAYBEDİYOR OLMASI ENTERESAN”

Vatandaşlarımız 2019'un Ekim ayındaki kadar işgücü piyasasına katılım gösterseydi, bugün geniş işsizlerimizin sayısı 8 milyon 281 bin değil, 8 milyon 584 bin olacaktı. İşgücüne katılımın düşük kalması, işsiz sayımızı da 303 bin kişi aşağı çekmiş. Türkiye'nin sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 1 civarında büyüdüğü 2018 ve 2019'da, işgücüne katılma konusunda daha hevesli olan yurttaşlarımızın, çift haneli büyümeden bahsedildiği 2021'de işgücü piyasasına girmekten imtina etmesi ve iş bulma umudunu kaybediyor olması gerçekten enteresan.

“YURTTAŞLARIMIZ VE İŞGÜCÜMÜZ ÇOK AMA ÇOK HIRPALANDI”

Yurttaşlarımız ve işgücümüz, Erdoğan şahsım rejimine geçildiği günden bu yana, çok ama çok hırpalandı. Bunu en iyi istihdam oranının seyri gösteriyor. İstihdam oranımız halen üç yıl önceki seviyelerine gelemedi. Zaten 2018'den bu yana ciddi şekilde hırpalanmış insanlarımız ve işgücü piyasamız, şimdi bir de Erdoğan’ın sebep olduğu döviz kuru şoklarıyla darbe yiyor. Ekim'de sanayi ve inşaat istihdamında kayıplarımız var. Bunun devamı halinde, hesabını millete kim verecek?”

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