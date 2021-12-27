TÜİK’e hakkımızı helal etmiyoruz

Enflasyon rakamlarının açıklandığı gün Twitter üzerinden yapılan analizde, vatandaşların büyük tepki gösterdiği görüldü.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Enflasyon rakamları ile ilgili sosyal medyada verilen tepkiler, vatandaşların TÜİK'e güven duymadığını ve oldukça karamsar olduğunu gözler önüne serdi. İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinin özel bir yazılımla yaptığı araştırma sonucunda ana gündem çalışanlara ve emeklilere yapılacak maaş zamları oldu. Aralık ayını inceleyen rapora göre çalışanlar ve emekliler, kendilerine düşük zam verilmek istendiğinden dolayı hissetikleri orandan daha düşük bir enflasyon oranının açıklandığını düşünüyorlar. Tweetlerde “hakkımız yeniyor”, “hakkımız çalınıyor”, “maaşlardan çalınıyor”, “maaşlardan hırsızlık yapılıyor”, “hakkımı helal etmiyorum” tepkileri yoğun olarak göze çarpıyor.

ZAMLAR HAYATİ ÖNEMDE

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Prof. Dr. Süphan Nâsır ve Araş. Gör. Merve Kır'ın hazırladığı “Enflasyon Rakamları ile İlgili Toplumun Ekonomi ve Siyaset Gündeminin İncelenmesi” raporunun hazırlanmasında MAXQDA nitel veri analiz programı kullanıldı. Böyle bir araştırmanın ilk kez yapıldığına dikkat çeken Prof. Nasır, “Ücretlerdeki artış oranları için TÜİK'ten gelecek açıklamayı bekleyen asgari ücretliler, emekliler ve memurlar için enflasyon rakamının üzerinde bir artış almaları büyük önem arz ediyor. Hayat pahalılığını yoğun olarak hisseden çalışanlar ve emekliler, kendilerine düşük zam verilmek istendiğinden dolayı hissettikleri orandan daha düşük bir enflasyon oranının açıklandığını düşünüyorlar” dedi.

Enflasyon Ajda Pekkan gibi, görünen 21, gerçek ise 75

Enflasyon Rakamları ile İlgili Toplumun Ekonomi ve Siyaset Gündeminin İncelenmesi raporunda ilginç noktalar yer alıyor. Açıklanan enflasyon rakamını inandırıcılığı ile ilgili atılan tweetlerin içerikleri incelendiğinde, “inanan var mı?” “dalga geçmeyin”, “aptal yerine koymayın”, “yerseniz” gibi kelimelerin kullanıldığı kızgın ve öfkeli tweetler atıldığı gibi mizah içerikli tweetlerin de atıldığı görülüyor. Enflasyon rakamının inandırıcılığı “Türkiye'de enflasyon Ajda Pekkan gibi. Görünen 21, gerçek 75” ya da “ben de … yaşındayım” gibi mizahi bir dil kullanarak eleştiren tweet paylaşımları da bulunuyor.

Paylaşılan tweetlerde TÜİK'in nereden “alışveriş” yaparak fiyat artış oranlarını belirlediği “merak” edilen bir diğer konu. “TÜİK nerden alışveriş yapıyorsa gidelim ordan alışveriş yapalım” minvalinde “market”, “çarşı”, “merak” gibi kelimeler tweetlerde sıklıkla görülüyor. Bu tweetlerin içeriğinde gıda ürünlerindeki zamlardan ve hayat pahalılığından bahsediliyor.