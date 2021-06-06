TÜİK’in buğdayı da tozpembe çıktı

Açıkladığı enflasyon, işsizlik ve büyüme gibi verilerine halkı inandırmakta zorlanan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kuraklığa bağlı olarak yaptığı 2021 yılı buğday rekolte tahmini de hayali bulundu. TÜİK, geçen yıl 20.5 milyon ton olan buğday rekoltesinin bu yıl 1.5 milyon ton azalarak 19 milyon tona düşeceğini hesapladı. Ancak ziraat odaları, ziraat dernekleri ve üniversitelerden gelen tahminler rekolte kaybının en az 2 ila 4 milyon ton düzeyinde olacağını açıkladılar. CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun enflasyon, işsizlik ve büyüme gibi halkı doğrudan etkileyen verileri tozpembe açıklayan TÜİK'in kuraklık tahmininde bile aynı yönteme başvurarak gerçekleri halktan gizlemeye çalıştığını söyledi.

TÜM ÜRÜNLERDE DÜŞECEK

Ülke genelini saran kuraklığın tarımsal üretimi düşüreceği, tarımsal ürünlerin önemli ölçüde ithalatla karşılanacağı, bunun da ekmek, makarna ve un gibi temel gıda fiyatlarına zam olarak yansıyacağı belirtiliyor. Kuraklık nedeniyle tüm ürünlerde rekolte düşüşü olacağını belirten TÜİK'in özellikle buğday için açıkladığı yüzde 7.3'lük üretim kaybı fazlasıyla ‘iyimser' bulundu. TÜİK'in 1.5 milyon tonluk kayıp hesabına karşılık sahada gözlem yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) rekolte kaybının 2 milyon tonu aşabileceği, Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin (TZD) Urfa temsilciliği de kaybın 4 milyon tona kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Ziraat fakültelerindeki öğretim üyeleri de rekolte kaybının 3 milyon tonu aşacağını öngörüyor.

TÜİK HAYAL SATIYOR

CHP Milletvekili Dr. Aygun, parti olarak tüm Türkiye'yi gezerek kuraklık haritası çıkardıklarını, Marmara Bölgesi dışında Türkiye'nin ciddi kuraklık sorunu yaşadığını, hububat üretiminde yüzde 50'lere varan kayıpların yaşanabileceğini söyledi. Kuraklığın ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmasına rağmen TÜİK'in büyük tehlikeyi halktan gizleyecek bir tahmin açıkladığını belirten Aygun, “TÜİK'in açıkladığı hangi istatistik doğru ki? TÜİK enflasyonda, işsizlikte de aynısını yapıyor. Ama TÜİK'in sattığı hayal artık piyasada alıcı bulmuyor. Sırça köşklerinizden çıkın, sahaya inin, gerçeği görün” dedi.

TARIM SEKTÖRÜNDE TÜKENMİŞLİK SENDROLMU YAŞANIYOR, ÇİFTÇİ BİTTİ

Tarımda tükenmişlik sendromu yaşandığına işaret eden Aygun, buğday fiyatının ton başına 2 bin 250 lira, arpa fiyatını bin 750 liraya çıkarılmasının bir anlamı kalmadığını, çünkü gübre fiyatlarının iki katına çıktığını söyledi. Aygun, “Geçen yıl üre gübresinin fiyatı bin 800 lira civarındayken bugün 3 bin 600 liraya çıktı. DAP gübresinin ekim öncesinde 2 bin 350 lira olan fiyatı şimdi 5 bin 100 lira. Girdi fiyatlarında zarara uğrayan üretici çıkmazda. Artan girdi fiyatlarından sonra kuraklık da gelince çiftçimiz bitti, tükendi” dedi.