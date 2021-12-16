Tüketici heyetlerinin parasal sınırı yüzde 36 artırıldı

Tüketici Hakem heyetlerine başvuru sınırı yükseltildi. İlçe heyetlerine başvuru sınırı 10 bin 280, il heyetlerine başvuru sınırı 15 bin 430 liraya çıkartıldı.

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Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurulabilecek parasal sınırlar yeniden belirlendi. Buna göre İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru sınırı 7 bin 550 TL’den 10 bin 280 liraya yükseltildi.

İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru ise 7 bin 550 ile 11 bin 330 TL arasında olan parasal sınır 10 bin 280 ile 15 bin 430 TL arasına çıkartıldı.

Tebliğideki “Parasal sınırlar” başlıklı maddenin tam metni şöyle:

MADDE 3 – (1) 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;

a) 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

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