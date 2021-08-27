Tüm gözler ondaydı! Fed Başkanı Powell’dan varlık alımı mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin Fed'in salgın dönemindeki acil durum destek alımlarını azaltması doğrultusunda ilerleme kaydettiğini belirterek, mevcut yüksek enflasyonun büyük ihtimalle geçici olduğu görüşünü savundu ve herhangi bir politika değişikliğinin zamanlaması konusunda sinyal vermedi.

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Powell, Jackson Hole konferansında yaptığı konuşmada, Fed’in ekonomiyi tam istihdama geri kavuşturma gayreti süresince sabırlı olmaya devam edeceğinin sinyalini vererek, bu süre boyunca “geçici” enflasyon artışlar ve beklenenin altında istihdam büyümesine karşı adım atmaktan kaçınmak istediğini yineledi.

Fed’in ayda 120 milyar dolarlık varlık alımlarını azaltma kararı konusundaysa Powell, Fed’in Temmuz’daki para politikası toplantısından sonraki haftalarda yaklaşık bir milyon istihdamın oluşmasıyla işgücü piyasasındaki toparlanma konusunda “daha fazla ilerlemenin” sağlandığını ve bu ilerlemenin devam etmesinin gerektiğini açıkladı.

Powell konuşmasında şunları söyledi:

*Varlık alımlarının azaltılma zamanlaması ve hızı, faiz oranlarının artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir sinyal niteliği taşımayacaktır.

*Enflasyon konusunda önemli derecede ilerleme koşulunun sağlandığını düşünüyorum. Azami istihdama doğru ilerleme sağlandı.

“PARA POLİTİKASININ POZİSYONU İYİ”

*Temmuz toplantısında bu yıl varlık alımlarını azaltmanın uygun olacağını ifade düşünüyordum. Temmuz’dan beri istihdamda daha da ilerleme sağladık ancak Delta’nın da riskleri arttı.

*Gelen verileri ve riskleri dikkatlice değerlendireceğiz. Azami istihdama ulaşmak için kat etmemiz gereken daha çok mesafe var.

*Şu anda enflasyonda geçici oynaklıklara tepki vermemiz iyi bir etkiden ziyade zararlara yol açabilir. Enflasyonun bu seviyeleri endişe verici ancak büyük ihtimalle geçici. Şu an için para politikasının pozisyonu iyi.

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