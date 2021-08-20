Tunus’tan Türkiye çıkışı: Ticaret anlaşmasının iptal edilmesine açığız

Tunus ticaret bakanlığının Avrupa ile işbirliği direktörü Nbil Arfaoui, Türkiye ile müzakerelerin anlaşmanın tadil edilmesine hatta iptal edilmesine açık olacağını söyledi.

SOZCU.COM.TR

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25 Temmuz'daki siyasi deprem sonrasında Türkiye ile ilişkileri merakla izlenen Tunus'tan dikkat çekici bir hamle geldi.

Tunus, “artan ticaret açığını azaltma” gerekçesiyle Türkiye ile ticaret anlaşmasının acilen gözden geçirilmesini istedi.

Reuters'ın aktardığına göre, Tunus ticaret bakanlığının Avrupa ile işbirliği direktörü Nbil Arfaoui, Türkiye ile müzakerelerin anlaşmanın tadil edilmesine hatta iptal edilmesine açık olacağını söyledi.

1,1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ VAR

Tunus ile Türkiye arasında 2020'deki ticaret hacmi 1,1 milyar dolar olmuştu. Türkiye bu ülkeye 928 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalat rakamı 151 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Dolayısıyla, Tunus, 2020'de Türkiye'ye karşı dış ticarette 777 milyon dolarlık açık vermişti.

TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk 6 ayı itibarıyla Türkiye'nin Tunus'a ihracatı 701 milyon dolar oldu. Tunus'tan yapılan ithalat ise 124 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Böylece 2021'in ilk yarısında Tunus, Türkiye'ye karşı 577 milyon dolar dış ticaret açığı verdi.

Tunus'un Türkiye'ye karşı dış ticaret açığı, 2019'da da 697 milyon dolar olmuştu.

TUNUS'TA NE OLMUŞTU?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz’da Anayasa’nın cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Başbakan’ı azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus Meclis Başkanı ve Müslüman Kardeşler bağlantılı Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin AKP ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Türkiye ile Tunus Arasında bir Serbest Ticaret Alanı kurulmasını öngören Ortaklık Anlaşması, 25 Kasım 2004 tarihinde imzalanmış, 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamındaki sanayi mallarının gümrük vergilerinin kaldırılması süreci 1 Temmuz 2014 tarihinde tamamlanmıştı.

Ancak, Tunus, dış ticaret açığını gerekçe göstererek 2018 yılından itibaren Türk mallarına dönük ek vergi getirmişti.

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