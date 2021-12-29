Turizm Bakanı: 2021’de turizm geliri 24 milyar doları aştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi koşullarına rağmen 2021'de Türkiye'nin yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde ise 24 milyar doları aştığını söyledi. Ersoy, "Bu rakamlar 2020'ye göre ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük, gelir noktasında ise yüzde 100'lük bir artışa tekabül ediyor" dedi.

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Turizmde dip rakamların görüldüğü 2020’den sonra bu yıla ilişkin yabancı ziyaretçi sayısı ve turizm gelirleri netleşmeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi koşullarına rağmen 2021’de Türkiye’nin yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde ise 24 milyar doları aştığını söyledi.

ZİYARETÇİ SAYISINDA YÜZDE 83, GELİRDE YÜZDE 100

Ersoy, “Bu rakamlar 2020’ye göre ziyaretçi sayısında yüzde 83’lük, gelir noktasında ise yüzde 100’lük bir artışa tekabül ediyor. Ulaşılan bu seviye ülke olarak hepimizin başarısıdır” dedi.

Ersoy, Bursa’nın, uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesiyle ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Bursa’nın kültürel değerleri ve turizm özelliklerinden bahseden Ersoy, kenti hak ettiği konuma taşımak için çalıştıklarını belirtti. (DHA)



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