Turizm gelirleri üçüncü çeyrekte arttı

TÜİK verilerine göre, turizm gelirleri 2021 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182 artarak 11.4 milyar dolar oldu. Pandemi öncesi dönem olan 2019'un üçüncü çeyreğinde ise turizm geliri 14.3 milyar dolar olmuştu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz-eylül dönemini kapsayan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm gelirleri 2021 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre yüzde 182 artarak 11 milyar 395 milyon 117 bin dolara çıktı.

TÜİK verilerine göre, turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 78’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Pandemi öncesi dönem olan 2019’un üçüncü çeyreğinde kaydedilen turizm geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon 122 bin dolar olmuştu.

ORTALAMA HARCAMA KİŞİ BAŞI 13 DOLAR ARTTI

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar dolarını kişisel harcamalar, 2.3 milyar dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu dönemde geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 78 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 61 dolar oldu.

Buna göre gecelik ortalama harcama 74 dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde bu harcama 61 dolar idi.



873 BİN VATANDAŞ YURT DIŞINI ZİYARET ETTİ

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 143,4 artarak 13 milyon 640 bin 672 kişi oldu.

Bunların yüzde 84’ünü 11 milyon 457 bin 951 kişi ile yabancılar, yüzde 16’sını ise 2 milyon 182 bin 721 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 329,6 artarak 873 bin 27 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 669 dolar olarak gerçekleşti.

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