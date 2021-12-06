Turizmciler borçları çeviremiyor

Bu sezon pandeminin yaralarını sarmaya çalışırken, yeni varyantlarla kapanan sınırlar ve orman yangınları ile kısa bir yaz sezonu geçiren turizm sektöründe, borçlar katlanıyor. Sektörün takibe düşen kredileri 8 milyar TL’yi aştı.

Sayime BAŞÇI

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Sektörde pek çok işletmenin ve otelin nakit sıkıntısı çektiğine dikkat çekilirken, otel, restoran ve tüm turizm sektörü oyuncularını kapsayan takipteki kredi borçlarında ise son iki ayda 1.4 milyar TL'lik bir artış yaşandı.

FİNANSMAN MODELİ

Ağustos ayında 6.6 milyar TL olan takipteki kredi miktarı, eylül ayında 7.6 milyar TL'ye çıkarken, ekimde ise bu miktar 8 milyar TL'yi aştı. Sadece otellerin takipteki kredi oranı ekim verilerine göre 5.7 milyar TL. Toplam kredi miktarı da artmaya devam eden sektörün borçları çevirmekte zorlandığına dikkat çekilirken, 2022 yılında yeni bir finansman modeli ortaya konulmaması halinde otel ve işletmelerin havlu atarak ya bankaların eline geçeceği ya da satılacağı belirtiliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, 2022 yılında eğer kredilerde takla attırma ya da borçların ileriye doğru yapılandırılması devreye girmez ise bu sarmaldan çıkamayan işletmelerin ya bankalara geçmesini ya da yabancılara satışını öngördüklerini anlattı.

Otellerin çoğu satılık

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Şu anda bu borç tehlikesi büyük. Bu borç karşılığı bir girdi sağlayamadığı için sektör, toplam borçta bir eksiltme olamıyor. Pandemi ile birlikte ödenebilen hiç kredi yok. Otellerin büyük kısmı satılık. Sektörün yüzde 80'i zorda” dedi.

Kurlar turizmcinin belini büktü

İşler, sektörü çıkmaza getiren süreci şöyle anlattı: “Bunların ilki Thomas Cook'un iflası idi. Burada sektör kazanmış olduğu haklarını alamadı. Bunun hemen ardında pandemi geldi iki yıl. Pandeminin devam ettiği ve yüksek sezonda orman yangınlarının oluştuğu döneme geldik. Yangının arkasından da dövizdeki ciddi artışlar turizmcinin belini büktü.”