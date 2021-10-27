Türk-İş: Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL’yi aştı

Aylık açlık-yoksulluk sınırı verilerini açıklayan Türk-İş, ekimde dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ilk kez 10 bin TL'yi aştığını açıkladı.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) raporuna göre Ekim’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 93,2 TL’ye yükseldi.

Raporda “2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2 bin 825,9 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret açlık sınırının altındadır ve her geçen gün aradaki makas açılmaktadır” denildi.

İLK KEZ AŞTI

Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttığını, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 10 bin TL’yi aştığını açıkladı.

Türk-İş hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması geçen aya göre 44 TL, geçen yıla göre 611 TL artış gösterdi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor. (REUTERS)

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