Türkiye Bankalar Birliği’nden ‘kredi zirvesi’ açıklaması: Yapıcı görüşler sunduk

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların kredi sınırlandırmasına direndiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "TBB Yönetim Kurulu Üyeleri, basında yer alan haberlerin aksine, yapıcı şekilde görüş ve değerlendirmelerini sunmuşlardır" denildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBB, bankalar ve BDDK arasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantıya ilişkin Bloomberg tarafından yapılan “Türk bankaları görüşmede tüketici kredilerini kısma çağrılarına direndi” başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

TBB tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, “TBB Yönetim Kurulu Üyeleri, basında yer alan haberlerin aksine, yapıcı şekilde görüş ve değerlendirmelerini sunmuşlar, önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanan makroekonomik politikaların belirlenmesi sürecine katkı sağlamışlardır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bankacılılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 2 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantı hakkında basında yer alan ve kamuoyunda yanlış algılamaya neden olabilecek yanıltıcı yorum ve değerlendirmeler nedeniyle bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Yılın belli dönemlerinde periyodik olarak yapılagelen olağan program çerçevesindeki toplantıda, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki son gelişmeler ve beklentiler değerlendirilmiştir.

Yapılan toplantıda salgın tedbirleri kapsamında alınan ve 30 Eylül 2021 tarihinde sona ermesi öngörülen geçici düzenlemelerin yanı sıra temel bankacılık büyüklüklerinin seyri, ekonomik faaliyetin finansmanı, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve uygulamalar müzakere edilmiştir.

“BANKALAR YAPICI GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER SUNDU”

Açık bir iletişim içinde geçen, yararlı ve verimli olan toplantıda TBB Yönetim Kurulu Üyeleri, basında yer alan haberlerin aksine, yapıcı şekilde görüş ve değerlendirmelerini sunmuşlar, önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanan makroekonomik politikaların belirlenmesi sürecine katkı sağlamışlardır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği olarak, bankacılık sektörünün her bir üyesiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de ülkemizin sağlıklı olarak büyümesine katkı vermek amacıyla ekonomi yönetimi ile birlikte yakın iletişim içinde çalışarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Dün, BDDK ile bankalar arasında geçen hafta perşembe günü gerçekleşen toplantıda bankaların kredi sınırlandırmalarına direndiği haberleri basında yer almıştı.

Bloomberg’te yer alan haberde, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in bankaların üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmede bireysel kredilere sınırlama getirmek istediği belirtildi.

Haberde, Akben’in kurumsal krediler ile bireysel krediler arasındaki faiz farkının çok daraldığına ve bu nedenle bireysel kredilere dönük talebin arttığına işaret ettiği, bireysel kredilerde artışın frenlenmesini istediği ancak bankacıların bu değerlendirme ve talebe itiraz ettiği aktarıldı.

Habere göre, bankacılar, tüketici kredilerindeki artış oranının enflasyon oranının altında olduğunu ve risklerin makul seviyelerde bulunduğunu öne sürdü.

BAKAN DA ISRARCI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da 10 gün önce yaptığı açıklamada “Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var” ifadelerine yer vermişti.

2021’de yıl başından bu yana tüketici kredisi hacmi yüzde 10’luk artış gösterirken, bunda kredi kartı borçlarındaki yüzde 23’lük artış etkili oldu. Bu dönemde ticari kredilerdeki artış ise yüzde 6,3’te kaldı.

İlginizi Çekebilir Dünya tersine döndü: Bankalar hükümetin ‘bireysel kredileri kısın' talebine karşı çıktı