‘Türkiye ekonomisi sözde yüzde 21,7 büyürken, esnafa ve şirketlere iflas düştü’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyüdüğünün açıklanmasına tepki gösterdi; bu büyümeyi esnafın ve şirketlerin hissedemediğini savundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2021 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21.7 büyüdüğünü açıklamasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu dönemde iflas eden esnaf ve şirket sayılarını paylaştı.

“ESNAF, BORÇLARIN ALTINDA EZİLMEYE DEVAM EDİYOR”

“Türkiye ekonomisi 2021 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 21.7 oranında büyüdüğü iddia edildi. İddia diyoruz çünkü bu büyümeden ne esnaf ne de şirketler yararlanabildi” ifadelerini kullanan Ağbaba, “Türkiye'de yüzde 21.7'lik büyüme olduğu bu dönemde; en az 61 bin 736 esnaf kepenk kapatırken, 2021 yılının Ocak-Ağustos aylarında ise en az 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de iflas ederek kapandı. Esnaf iflaslarının yüzde 35'i ise kapanma sürecinin bitip, normalleşme sürecinin başladığı Haziran ve Ağustos aylarında gerçekleşti. Kapanma sürecinin bitmesiyle tekrar işlerinin düzeleceğini düşünen esnaf, geçmiş borçların altında ezilmeye devam ediyor” açıklamasını yaptı.

“İFLASLARIN YÜZDE 35'İ HAZİRAN-AĞUTOS AYLARINDA YAŞANDI”

Salgın tedbirleri süresince sürekli olarak işletmesini açıp kapatmak zorunda kalan, gelir kaybına göre hibe desteği verilmeyen ve bunun yerine “banka kredilerine muhtaç hale getirilen” esnafın ayakta durmakta zorlandığını vurgulayan Ağbaba, “Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736'ya yükseldi. Bu iflasların 21 bin 731‘i ise normalleşme sürecinin başladığı Haziran ve Ağustos aylarında yaşandı. Bir başka deyişle iflasların yüzde 35'i tam kapanmanın bittiği ve normalleşme döneminin başladığı Haziran ve Ağustos aylarında yaşandı. Bu yılın ilk 8 ayında iflas eden her 100 esnaftan 35'i biri kapanmanın olmadığı üç ayda gerçekleşti” dedi.

“YENİ TESCİL EDİLEN ESNAF VE SANATKAR SAYISI GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 28 AZALDI”

Esnaf ve Sicil Gazetesi’nde dikkat çeken bir diğer verinin ise tescil edilen esnaf sayısında görüldüğünü belirten Ağbaba, “TESK verilerine göre ise bu yıl Ocak-Ağustos döneminde yeni tescil edilen esnaf ve sanatkar sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında azalarak 185 bin 126 oldu” açıklamasında bulundu.

“İFLASLAR DEVAM EDİYOR”

Ağbaba, sözlerini şöyle tamamladı:

“Normalleşme süreci ile şirket ve gerçek kişi ticari işletmelerinde de tıpkı esnaflarda olduğu gibi iflaslar devam ediyor. TOBB'un Ticaret Sicil istatistiklerine göre bu yıl Ocak-Temmuz döneminde toplam 9 bin 105 şirket tasfiye edildi, 18 bin 491 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı, 21 bin 240 şirket de re'sen kapatıldı. Dolayısıyla bu dönemde toplam 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi sözde yüzde 21.7 oranında büyürken, esnaflara ve şirketlere bu büyümeden sadece iflas düşmüş oldu.”

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