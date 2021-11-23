Türkiye ile ABD arasında ‘dijital hizmet vergisi’ anlaşması

Türkiye ve ABD arasında yeni vergi anlaşması yapıldı. Dijital Hizmetler Vergisi uygulayan Avusturya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya ile ABD'nin ortak uzlaşı metnine Türkiye'nin dahil olması konusunda anlaşmaya varıldı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, küresel vergi konusunda bir duyuru paylaşarak ‘Ekonominin Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Sorunlarının Giderilmesine Yönelik İki Sütunlu Çözüm Beyanı’ üzerindeki siyasi uzlaşıya katıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ‘Dijital Hizmet Vergisi’ konusunda ABD ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Türkiye ve ABD’nin ortak beyanı olan açıklamada 8 Ekim 2021 tarihinde çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi konusunda 136 ülke tarafından varılan mutabakatta, geçiş sürecinin nasıl belirleneceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

UZLAŞMA SAĞLANDI

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

8 Ekim 2021 tarihinde Türkiye ve ABD, OECD / G20 Kapsayıcı Çerçevesi üyesi olan diğer 134 ülke (Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık dahil) ile birlikte, Ekonominin Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Sorunlarının Giderilmesine Yönelik İki Sütunlu Çözüm Beyanı üzerindeki siyasi uzlaşıya katılmıştır.

21 Ekim 2021'de ABD, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık, 1. Sütun'u uygularken mevcut Tek Taraflı Önlemlere ilişkin geçiş yaklaşımını (“Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması”) benimseme konusunda siyasi bir uzlaşıya varmıştır. Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması, bahsi geçen altı ülke tarafından bu tarihte yayımlanan ortak beyanda (”21 Ekim Ortak Beyanı”) yer almaktadır.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Dijital Hizmet Vergisi ve ABD'nin Dijital Hizmet Vergisine ilişkin ticari tedbirleri bakımından, Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması kapsamında geçerli olan şartların aynısının Türkiye ile ABD arasında da geçerli olacağı konusunda anlaşmışlardır. Buna göre, 21 Ekim Ortak Beyanında yer verilen Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması, Türkiye ile ABD arasındaki bu ortak beyana, atıf yoluyla dâhil edilmiştir.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, bu uzlaşı kapsamındaki taahhütler konusunda ortak bir anlayışa sahip olunması için yakın temasta kalacak ve bu konuda görüş farklılıkları olması halinde bu durumu yapıcı diyalog yoluyla çözmeye çalışacaklardır.

ABD EK GÜMRÜK VERGİLERİNİ KALDIRACAK

ABD’den yapılan duyuruda ise ABD’nin Ocak 2021’de Türkiye, Hindistan, İngiltere, İtalya, İspanya ve Avusturya'ya ek gümrük vergisi koyma kararı aldığı hatırlatılarak, haziranda, Türkiye’nin ABD’ye ihraç ettiği halı, cam, seramik ve mücevherat endüstrilerindeki 32 ürün yüzde 25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanması kararı açıklandığı belirtildi.

Geçiş döneminde yeni kurallar geçerliymiş gibi kurumlar vergisi hesaplanılacağı, bu tutarın üzerindeki dijital hizmet vergileri ise kapsama giren şirketlerin izleyen yıllarda ödeyeceği kurumlar vergisinden mahsup edileceği ve karşılığında ABD’nin ek gümrük vergilerini kaldıracağı bildirildi.

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